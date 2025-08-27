iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro: deze verschillen kun je verwachten

Het iPhone 17-event is op 9 september, maar door deze vergelijking weet je nu al wat de verschillen zijn tussen de iPhone 17 Air en de Pro.

iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Air en de iPhone 17 Pro komen in september op de markt. Op basis van de laatste geruchten kunnen we alvast een vergelijking maken. Zo weet je nu al welke van deze twee iPhones het beste bij jou past. Voor de duidelijkheid: de vergelijking is gebaseerd op verwachtingen!

iPhone 17 Air iPhone 17 Pro 6,9 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch Super Retina XDR OLED A19 Pro-chip A19 Pro-chip Max. 512 GB opslagruimte Max. 1 TB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen ca. 2800 mAh ca. 3500 mAh Zwart, Wit, Lichtgoud, Lichtblauw Zwart, Wit, Blauw en Oranje Zo’n 1200 euro Zo’n 1300 euro

Behuizing

Nog niet alle specificaties van beide behuizingen zijn op dit moment bekend. Het ziet er naar uit dat de iPhone 17 Air 163 x 77,6 x 5,5 mm groot wordt en zo’n 146 g weegt. De iPhone 17 Pro wordt in elk geval een stuk dikker, maar gezien het kleinere scherm ook een stukje kleiner. Ter vergelijking: de iPhone 16 Pro heeft ook een scherm van 6,3 inch. De afmetingen daarvan bedragen 149,6 x 71,5 x 8,3 mm.

Scherm

Afgezien van het formaat zijn er nauwelijks verschillen tussen de schermen van beide iPhones. Het scherm van de iPhone 17 Air is 6,9 inch en heeft een resolutie van 1320 x 2868 pixels, dat van de iPhone 17 Pro is 6,3 inch met een resolutie van 1206 x 2622 pixels. Dit betekent voor beide toestellen een pixeldichtheid van 458 ppi.

Camera

Een van de grootste verschillen tussen de iPhone 17 Air en de iPhone 17 Pro is uiteraard de camera. De iPhone 17 Air heeft een 48 megapixel groothoekcamera aan de achterkant. Die heeft de iPhone 17 Pro ook, maar die heeft daarnaast ook nog een 48 megapixel tele-, een 48 megapixel ultragroothoekcamera en een LiDAR-scanner. Dat is dus flink uitgebreider dan op de iPhone 17 Air.

Aan de voorkant hebben allebei de iPhones een selfie-camera. Die van de iPhone 17 Air is een 12 megapixel groothoekcamera, die van de iPhone 17 Pro een 24 megapixel groothoekcamera.

Prestaties

De verwachting is dat zowel de iPhone 17 Air als de iPhone 17 Pro een A19 Pro-chip krijgen. In zoverre dus geen verschil in prestaties. Alleen krijgt de iPhone 17 Pro vermoedelijk 12 GB werkgeheugen en moet de iPhone 17 Air het doen met ‘slechts’ 8 GB. Bij huis-tuin-en-keukengebruik zul je niet zo veel verschil merken, bij zwaardere taken waarschijnlijk wel. Beide toestellen ondersteunen in elk geval Apple Intelligence.

Batterij

Bij de batterij zien we weer een wat groter verschil. Aangezien de iPhone 17 Air zo dun is, past er ook alleen een dunne batterij in (die wel weer iets langer is dan die van de iPhone 17 Pro). We verwachten in de Air een batterij met een capaciteit van zo’n 2800 mAh en in de Pro een batterij van zo’n 3500 mAh. De batterijduur van de Pro zal in elk geval langer zijn, maar hoe groot het verschil in de praktijk gaat uitvallen, blijft nog even afwachten.

Voordelen iPhone 17 Air Heel erg dun (voor wie dat graag wil)

Heel erg dun (voor wie dat graag wil) Groter scherm

Groter scherm Iets goedkoper Nadelen iPhone 17 Air Kortere batterijduur

Kortere batterijduur Slechts één camera aan de achterkant

Slechts één camera aan de achterkant Minder werkgeheugen

Voordelen iPhone 17 Pro Veel meer camera-opties

Veel meer camera-opties Langere batterijduur

Langere batterijduur Meer werkgeheugen Nadelen iPhone 17 Pro Iets duurder

Iets duurder Kleiner scherm

Kleiner scherm Een stuk dikker

Conclusie: iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is duidelijk een stuk beter dan de iPhone 17 Air. Het zou ons dan ook niet verbazen als het prijsverschil tussen beide toestellen uiteindelijk toch groter blijkt te zijn. De Pro heeft twee extra camera’s, meer werkgeheugen en een langere batterijduur. De Air heeft alleen een groter scherm en is een flink stuk dunner. Een groter prijsverschil zou de keuze voor de Air kunnen verantwoorden. Voor alledaags gebruik is de iPhone 17 Air uitstekend geschikt, maar dan moet de prijs uiteraard niet te hoog zijn.

iPhone 17-event

We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe iPhones van dit jaar, want Apple presenteert de iPhone 17-reeks al op dinsdag 9 september tijdens het ‘Awe Dropping’-event! Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwe iPhone 17-serie: