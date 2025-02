iPhone 17 Air gelekt in video – zo ziet de dunste iPhone ooit eruit

Op YouTube is een video verschenen met daarin het vermeende ontwerp van de iPhone 17 Air, die later dit jaar wordt gepresenteerd.

iPhone 17 Air gelekt in video

Front Page Tech heeft een video gedeeld die volgens hen het definitieve ontwerp van de iPhone 17 Air laat zien. Het toestel heeft waarschijnlijk een ultradun ontwerp dat op het dunste punt slechts 5,5 mm meet.

In de video is een volledig nieuw camera-eiland te zien, aan de bovenkant van de achterkant van het toestel. Aan de linkerkant van het eiland zit een enkele camera, en aan de rechterkant zit een microfoon en een LED-cameraflitser. Dit komt overeen met de foto die eind januari is gelekt.

Vorige week deelde Front Page Tech ook al een gerucht over de iPhone 17 Pro. Daaruit blijkt dat het nieuwe camera-eiland ook op dat toestel zal verschijnen. Een opvallend detail hierbij is dat de drie lenzen nog wel op dezelfde plek zitten. Dat terwijl eerdere geruchten zeiden dat de lenzen naast elkaar zouden worden geplaatst.

Front Page Tech

Jon Prosser van Front Page Tech is al meer dan tien jaar een bekende tech YouTuber. Net als de meeste bronnen heeft hij soms wel en soms geen gelijk als het gaat om Apple geruchten. In 2020 was hij de eerste bron die het ontwerp van de AirTag onthulde, vele maanden voordat deze werd aangekondigd.

Hij deelde ook veel nauwkeurige details over de iPad mini 6, maanden voordat het apparaat werd gepresenteerd. Aan de andere kant had hij het mis over de platte randen van de Apple Watch Series 7, ook al heeft Apple een dergelijk ontwerp misschien wel getest. Prosser beweert overigens ook dat iOS 19 een opnieuw ontworpen Camera-app zal introduceren met een visionOS-achtig ontwerp, inclusief doorschijnende menu’s en knoppen (zie afbeelding hieronder).

De iPhone 17-serie wordt waarschijnlijk in september aangekondigd en voor die tijd zullen er waarschijnlijk nog wel meer ontwerpgerelateerde geruchten de kop opsteken. Bij iPhoned houden we je uiteraard op de hoogte!