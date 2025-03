Apple heeft sinds de iPhone 15 elk toestel een usb-c aansluiting gegeven. Maar het bedrijf overwoog zelfs om de oplaadpoort helemaal te verwijderen.

Apple was van plan om de iPhone 17 Air géén usb-c te geven

Sinds de iPhone 15 heeft elke smartphone van Apple een usb-c aansluiting. Voordat Apple was overgestapt naar deze aansluiting had elke iPhone nog een Lightningpoort waarmee je de smartphone kon opladen. Dat Apple een einde maakte aan Lightning was stiekem wel prima, omdat je daarmee voortaan elk nieuw apparaat kunt opladen met dezelfde kabel.

Toch gingen er lange tijd geruchten dat Apple de usb-c poort bij een van de nieuwe iPhone 17-modellen ook weer zou weghalen. De iPhone 17 komt in vier varianten: de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de iPhone 17 Air. Hiervan is de iPhone 17 Air een heel nieuw toestel. Deze iPhone krijgt een aantal functies van de iPhone 16 Pro, zoals ProMotion en de cameraregelaar. Maar volgens geruchten wordt dit ook een van de dunste iPhones ooit. De verwachting is dat deze iPhone slechts 5,5 mm dik wordt.

Dat is waarschijnlijk ook meteen de reden waarom Apple ooit overwoog om de usb-c poort weg te halen bij deze iPhone. Dat zou dan ook meteen als gevolg hebben dat je de iPhone 17 Air alleen maar draadloos kan opladen.

Toch zeggen de geruchten dat Apple hier uiteindelijk niet voor heeft gekozen. De exacte reden waarom Apple dat niet gedaan heeft, is niet helemaal duidelijk. Misschien heeft het te maken met een van de recente EU-regelingen.

Sinds 28 december 2024 moeten alle nieuwe kleine elektronische apparaten die in de Europese Unie worden verkocht voorzien worden van usb-c poort. De EU hoopt daarmee om de berg met elektronisch afval te verkleinen.

Overigens vervangt de iPhone 17 Air de Plus-versie. De prijs zal wel ongeveer hetzelfde zijn (zo’n 1100 euro), maar je gaat ook wat onderdelen missen die de iPhone 16 Plus wel heeft. Zo krijgt de iPhone 17 Air onder andere maar één cameralens op de achterkant.