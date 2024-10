iPhone 17 Air specificaties gelekt – dit weten we al

Apple werkt aan de compleet nieuwe iPhone 17 Air, waarvan een groot deel van de specificaties is gelekt. Dit weten we al over de volgende iPhone!

iPhone 17 Air (of Slim)

In 2024 verschenen er met de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max opnieuw vier nieuwe iPhones. Apple heeft voor volgend jaar weer vier toestellen op de planning staan, maar met een andere indeling. Het Plus-model maakt plaats voor de compleet nieuwe iPhone 17 Air, ook wel iPhone 17 Slim genoemd. Er zijn inmiddels meerdere specificaties van de iPhone 17 Air opgedoken.

Eerder bracht de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo al een reeks specificaties van de iPhone 17 Air naar buiten. De telefoon krijgt waarschijnlijk een heel dun design en met een 6,6-inch display. Daarmee is de iPhone 17 Air iets kleiner dan de iPhone 16 Plus, die een 6,7-inch scherm heeft. Analist Jeff Pu heeft nu meer specificaties gedeeld, waardoor we een beter idee hebben van de telefoon.

A19-chip en één cameralens

Volgens Puff draait de iPhone 17 Air op de A19-chip, die we waarschijnlijk ook in de ‘normale’ iPhone 17 zullen zien. Het toestel krijgt 8 GB aan werkgeheugen en is beveiligd met Face ID. Andere specificaties die Puff bij de iPhone 17 Air verwacht zijn een frontcamera met 24 megapixel, enkele achtercamera met 48 megapixel en een aluminium behuizing. Het toestel krijgt dus slechts één lens aan de achterzijde.

Opvallend is dat de frontcamera 24 megapixel krijgt, want de huidige iPhones hebben nog een 12-megapixel frontcamera. Het is goed mogelijk dat Apple alle iPhone 17-modellen van dezelfde lens voorziet. Eerder gaf Ming-Chi Kuo hetzelfde aan bij de specificaties van de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. De Pro-modellen krijgen volgend jaar een kleiner Dynamic Island, maar die veranderingen zien we naar verluidt niet terug bij de iPhone 17 en de iPhone 17 Air.

Release van de iPhone 17 Air

Met deze specificaties lijkt de iPhone 17 Air op de reguliere uitvoering van de iPhone 17, maar dan met een veel dunnere behuizing. Het is nog niet bekend welke veranderingen Apple nog meer doorvoert bij het design van de telefoon. Volgens Kuo en Puff is de behuizing opnieuw gemaakt van aluminium, net als bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Het verschil is dus waarschijnlijk vooral zichtbaar in de dikte van de telefoon.

De iPhone 17 Air geldt als vervanging voor het Plus-model, maar het is nog niet duidelijk of dat ook voor de prijs geldt. Volgens eerdere geruchten wordt het nieuwe toestel nog duurder dan de iPhone 17 Pro Max, waardoor het de duurste iPhone ooit wordt. Apple brengt de nieuwe iPhones pas volgend jaar uit, in september 2025. Dan weten we ook welke specificaties de iPhone 17 Air precies krijgt. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe telefoon? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro: