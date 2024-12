De iPhone 17 Air krijgt een uniek scherm: dit is wat we nu al weten

De iPhone 17 Air van volgend jaar wordt niet alleen heel erg dun, maar krijgt ook een heel bijzonder scherm.

De iPhone 17 Air krijgt een uniek scherm

Tot nog toe krijgt de iPhone 17 Air van volgend jaar vooral aandacht vanwege de dunne vormgeving. Maar mogelijk wordt het unieke scherm uiteindelijk wel de beste eigenschap van de iPhone 17 Air. Dit is wat we erover weten.

Als je een iPhone koopt, heb je al jaren lang de keuze uit een paar verschillende formaten: het ‘reguliere’ model en het Pro-model hadden altijd een scherm van 6,1 inch, de Plus en de Pro Max een scherm van 6,7 inch. Met de komst van de iPhone 16-serie veranderde dat een beetje. De Pro-modellen kregen namelijk een scherm van 6,3 inch en van 6,9 inch. De iPhone 17 Air krijgt naar verwachting een display dat precies tussen deze opties past.

Een experimentele schermgrootte

Volgens de laatste berichten is Apple van plan om de bestaande iPhone 16-schermformaten over te nemen voor de iPhone 17, 17 Pro en 17 Pro Max. Er komt alleen één grote verandering aan bij de ultradunne iPhone 17 Air. Die krijgt namelijk een scherm van 6,6 inch en past daarmee perfect in het midden van de Pro en Pro Max. Ideaal voor iedereen die een iets groter scherm wil, maar de 6,9 inch van de iPhone 16 Pro Max net te groot vindt.

Daarnaast krijgt het scherm van de iPhone 17 Air naar verwachting nog twee belangrijke functies. Functies die tot nog toe exclusief waren voor de Pro-modellen. Het zijn namelijk een ProMotion-scherm met een always on-functie. Deze twee functies maken het ook een stuk gemakkelijker om van een Pro-model over te stappen naar de iPhone 17 Air.

De iPhone 17-serie verschijnt waarschijnlijk pas in september 2025, dus er kan nog veel veranderen. Maar de iPhone 17 Air lijkt alvast een toestel te worden om naar uit te kijken!