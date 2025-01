iPhone 17 Air krijgt belangrijk onderdeel niet – dit is waarom

De iPhone 17 Air verschijnt dit jaar en moet het volgens geruchten zonder een belangrijk onderdeel doen. Dit verandert er bij de volgende iPhone!

iPhone 17 Air

Het is de verwachting dat Apple dit jaar opnieuw vier iPhones uitbrengt, waarbij de iPhone 16 Plus plaatsmaakt voor de iPhone 17 Air. Er komt dus geen nieuw Plus-model, in plaats daarvan komt Apple met een veel dunnere iPhone. Volgens geruchten wordt de iPhone 17 Air slechts 6,25 millimeter dik. Apple-kenner Ming-Chi Kuo gaat zelfs nog een stap verder, volgens hem krijgt het toestel een dikte van 5,5 millimeter.

Met deze dikte wordt het niet alleen de dunste iPhone ooit, maar komt het toestel in de buurt van de iPad Pro 2024. Dat is het dunste apparaat dat Apple ooit heeft gemaakt, met een dikte van slechts 5,1 millimeter bij de uitvoering met een 13-inch scherm. Om de iPhone 17 Air zo dun te maken schrapt Apple een aantal onderdelen. Eén daarvan is de opening voor de fysieke simkaart, want de volgende iPhone werkt alleen nog maar met een digitale simkaart.

Geen fysieke simkaart meer

Als de geruchten kloppen wordt de iPhone 17 Air Apple’s eerste smartphone zonder fysieke simkaart. Dat geldt in ieder geval in Europa, want in de Verenigde Staten heeft de iPhone 16-serie al geen opening voor de simkaart meer. In plaats daarvan werken alle iPhone 16-modellen met e-sim. Dezelfde verandering zien we bij de iPhone 17 Air, want Apple kiest er naar verluidt voor om het onderdeel voor de fysieke simkaart te schrappen.

Volgens Kuo laat Apple de poort voor de simkaart weg om de iPhone 17 Air nóg dunner te maken. Zonder het onderdeel blijft er meer ruimte over in de behuizing van de iPhone 17 Air. Apple heeft die ruimte hard nodig, omdat het toestel veel smaller wordt dan de huidige iPhones. Zo moeten onderdelen als de accu opnieuw ontwikkeld worden, zonder in te leveren op de accuduur van het toestel. Het schrappen van de poort voor de simkaart is daarom een logische stap voor Apple.

In Nederland bieden de meeste providers al een digitale simkaart aan bij een aantal abonnementen. Zo kun je zelf een e-simkaart aanvragen, zodat je geen fysieke simkaart meer nodig hebt. De kans is daarom klein dat gebruikers problemen ondervinden door het ontbreken van het onderdeel bij de iPhone 17 Air. Ook als je meerdere simkaarten gebruikt zijn er geen problemen, want je kunt tot acht e-sims installeren op de iPhone.

Release van de iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air moet naast de opening voor de fysieke simkaart naar verluidt nog meer onderdelen missen. Zo krijgt de telefoon een minder geavanceerd camerasysteem, met slechts één 48-megapixelcamera. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben twee lenzen meer, bij de iPhone 17 is dat vermoedelijk één lens. Het is de verwachting dat alle andere iPhone 17-modellen in Europa wel ondersteuning krijgen voor een fysieke simkaart.

Apple kondigt de nieuwe iPhones doorgaans aan in september, die maand weten we welke onderdelen wel en juist niet naar de iPhone 17 Air komen. Over de prijs wordt steeds meer duidelijk, de telefoon krijgt waarschijnlijk ongeveer dezelfde startprijs als de iPhone 16 Plus. Dat betekent dat je het toestel voor 1119 euro in huis haalt. Vind je dat te duur en ben je nu op zoek naar een nieuwe telefoon? Bekijk dan hier waar je de iPhone 16 het voordeligst haalt: