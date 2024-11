Volgens recente geruchten wordt de iPhone 17 Air toch niet zo heel dun als eerst werd gedacht. Maar hoe dun wordt de volgende iPhone dan wel?

iPhone 17 Air wordt toch niet zo dun als verwacht

Apple heeft voor volgend jaar weer vier nieuwe iPhones op de planning staan, maar de line-up krijgt een iets andere indeling dan dat je gewend bent. Het Plus-model verdwijnt en maakt plaats voor de compleet nieuwe iPhone 17 Air, ook wel bekend als de iPhone 17 Slim.

Eerder deelde de betrouwbare Apple-expert Ming-Chi Kuo al enkele details over de iPhone 17 Air. Zo zou de telefoon een ultradun ontwerp krijgen en een 6,6-inch scherm. Hiermee is hij net iets compacter dan de iPhone 16 Plus, die een 6,7-inch display heeft.

Dat het de dunste iPhone zou gaan worden was een van de opvallendste features van deze toekomstige iPhone. Maar volgens de laatste geruchten wordt de iPhone 17 Air toch niet zo dun als eerst werd gedacht.

Apple loopt tegen problemen aan

In een bericht op de Koreaanse website Naver is Apple tegen problemen aangelopen met het zo dun mogelijk maken van de iPhone 17. De dikte van deze dunne iPhone is vooral afhankelijk van de batterij. Hoe dunner de batterij, hoe dunner de iPhone 17 kan worden. Een van de problemen zijn de hoge kosten en Apple is daarom teruggevallen op een oudere, bestaande batterij.

Dit heeft als resultaat dat de batterij in de iPhone 17 Air toch niet zo dun wordt als Apple eerst voor ogen had. De batterij wordt nu rond de 6 mm dik. Dat betekent dat de iPhone 17 Air dikker wordt dan eerst werd gedacht.

Dunste iPhone ooit

Apple’s dunste iPhone ooit was de iPhone 6 (6,9 mm dik). De iPhone 17 wordt waarschijnlijk niet veel dunner dan dat. Dit zou beteken dat de iPad Pro 2024 (13 inch), het dunste apparaat blijft. Overigens is de iPhone 16 Plus (die naar verwachting de iPhone 17 Air in de line-up gaat vervangen) 7,8 mm dik.

iPhone 17 Air: specs in het kort

De iPhone 17 Air verschijnt als het goed is in september van 2025. Onder de motorkap komt een A19-chip en hij krijgt volgens geruchten een enkele camera op de achterkant. Daarnaast is ook ProMotion (met een verversingssnelheid van 120 Hz) op deze iPhone te vinden.