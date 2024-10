De iPhone 17 Air wordt ontzettend dun, maar heeft ook een paar flinke nadelen. Dit zijn de verwachtingen van de iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air heeft flinke nadelen (dit zijn ze)

De iPhone 17 Air wordt volgens geruchten de vervanger van de Plus-serie. Het grootste voordeel van deze iPhone is dat hij heel erg dun wordt. Maar waarschijnlijk heeft de iPhone 17 Air ook een paar nadelen.

Slechts één camera

Al jaren heeft elke recente iPhone achterop twee of drie camera’s. Behalve de iPhone SE, daar vind je maar één camera aan de achterkant. De verwachtingen voor de iPhone 17 Air is dat deze nieuwe smartphone ook slechts een camera aan de achterkant krijgt. De ultragroothoek en de telelens zullen dan niet op de iPhone 17 Air te vinden zijn. Het is nog wel even afwachten hoe goed deze nieuwe camera wordt.

A19-chip

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen de beste chips, dit zal dan de A19 Pro-chip worden. Verwacht wordt dat de iPhone 17 Air niet de snelste versie van deze chip krijgt. Deze versie komt alleen in de Pro-modellen. Maar de geruchten zeggen wel dat de iPhone 17 Air de A19-chip gaat krijgen.

Hoeveel dat uiteindelijk gaat schelen is niet bekend. Waarschijnlijk zal dit niet al teveel zijn. Maar het is altijd mogelijk dat Apple de Pro-versie van de A19-chip extra functies gaat geven.

Geheugen

De Pro-modellen hebben in het algemeen meer werkgeheugen dan de reguliere iPhones. Dat is ook een van de redenen waarom de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max wel ondersteuning hebben voor Apple Intelligence en de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus niet.

Volgens geruchten gaat de iPhone 17 Pro (Max) wederom meer werkgeheugen krijgen. De iPhone 17 Air blijft echter steken op 8 GB. Dus we hopen dat Apple sommige functies niet weer exclusief gaat maken voor iPhones met meer werkgeheugen.

Batterij

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben dit jaar een betere batterij gekregen. Maar als de iPhone 17 Air heel dun wordt is dit ook een van de nadelen. Want een dunne iPhone heeft natuurlijk minder ruimte voor een grotere batterij.

De kans bestaat ook dat Apple de iPhone 17 Pro (Max) een grotere batterij geeft, waardoor het verschil met de iPhone 17 Air nog groter wordt.