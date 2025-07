De iPhone 17 Air wordt Apple’s dunste iPhone ooit. Maar achter dat nieuwe design schuilt ook een vervelend nadeel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wordt het grootste nadeel van de iPhone 17 Air

We hoeven niet heel lang meer te wachten op de nieuwe iPhones, want in september komen er in totaal vier nieuwe toestellen aan. Een daarvan is de iPhone 17 Air, een extra dun toestel. Bij dit toestel schuilt er echter een flinke adder onder het gras. De batterij blijkt namelijk véél kleiner te worden dan we gewend zijn van Apple.

Kleine batterij voor de dunste iPhone

Volgens verschillende bronnen gaat de iPhone 17 Air waarschijnlijk een batterij van slechts circa 2.800 mAh krijgen. Dat klinkt niet zo heel erg, maar als je dit gaat vergelijken met andere iPhones is het wel even schrikken. De iPhone 16 beschikt over een 3.651 mAh-accu, terwijl de iPhone 16 Plus een 4.674 mAh heeft. Apple kiest waarschijnlijk voor de kleinere batterij om de iPhone 17 Air extra dun te houden.

Het is nog even afwachten of Apple een paar verbeteringen gaat doorvoeren om de batterijduur te verbeteren. Waarschijnlijk zal de nieuwe chip wel weer wat zuiniger zijn, en er zit een nieuwe ‘Adaptive Power Mode’ in iOS 26 die helpt je wat langer met een batterijlading te doen. Maar of dat genoeg is om de kleinere batterij te compenseren?

Daarnaast gaan er ook geruchten dat Apple met een speciaal batterijhoesje gaat komen voor de iPhone 17 Air. Dit hoesje is niet nieuw, want dit is eigenlijk de Smart Battery Case waar ze een aantal jaar geleden mee gestopt zijn. Dit is een hoesje voor de iPhone waarbij een accu was ingebouwd.

iPhone 17 Air release

De iPhone 17 Air wordt zonder twijfel een mooi (en slank) toestel, maar het dunne design komt dus wel met een nadeel. Hopelijk kan Apple genoeg verbeteringen toevoegen, zodat je straks toch een hele dag met één batterijlading kunt doen.

De iPhone 17 Air verschijnt ergens in september 2025 samen met de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Een iPhone 17 Plus gaat er niet komen. Wil je geen enkel gerucht van de iPhone 17 missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!