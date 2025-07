Apple heeft de nieuwe iPhones nog niet laten zien. Maar we weten nu al wat de kleuren gaan worden van de iPhone 17 en iPhone 17 Air.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zien: in deze kleuren verschijnt de iPhone 17 (Air)

Het duurt niet lang meer voordat Apple de volgende iPhones gaat aankondigen. Dat is vrijwel altijd in de tweede week van september. Maar dankzij verschillende geruchten, zijn er al flink wat details naar buiten gekomen. Nu is er ook meer bekend over de kleuren van de iPhone 17 en de iPhone 17 Air.

De gebruiker yeux1122 heeft op z’n blog vaker Apple-geruchten naar buiten gebracht en laat nu meerdere afbeeldingen zien waarop de cameracomponenten van Apple’s nieuwe iPhones staan. Het gaat daarbij om de beschermring die rond de cameralens zit.

Omdat deze ringen ook de kleur hebben van elk model, geven ze een goede indruk van de kleuren die Apple van plan is om te gebruiken bij de volgende iPhone.

Voor de iPhone 17 Air worden de volgende kleuren verwacht:

Zwart;

Lichtblauw;

Lichtgoud;

Zilver.

Daarbij is de kleur erg genuanceerd. Zo is het lichtblauw vrijwel niet te zien. Je moet bij deze tint een beetje denken aan de hemelsblauwe kleur van de MacBook Air M4.

De kleuren van de iPhone 17 zijn als volgt:

Zwart;

Blauw;

Groen;

Paars;

Zilver.

Er is ook een ’transparante’ kleur, maar die blijf een vreemde eend in de bijt. Waarschijnlijk zal Apple geen doorzichtige iPhone uitbrengen. Maar we moeten toegeven dat we het idee wel interessant vinden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17: dit zijn de verwachtingen

Volgens geruchten krijgt het instapmodel van de iPhone waarschijnlijk een 6,3-inch display, dat iets groter is dan het scherm van de iPhone 16. Daarnaast lijkt het erop dat de nieuwe iPhone eindelijk ProMotion krijgt. Aan de voorzijde komt er nog een verbetering, want de telefoon krijgt een 24-megapixel frontcamera. Bij de iPhone 16 is dat nog een 12-megapixelcamera.

De iPhone 17 Air wordt daarentegen de dunste iPhone tot nog toe. De nieuwe iPhone 17 Air zal naar verwachting zo’n 5,5 mm dik zijn. Het toestel krijgt een 6,6-inch display, dat hem groter maakt dan de iPhone 17, maar kleiner dan de iPhone 17 Pro Max.

Meer iPhone 17 nieuws

Dit blijven natuurlijk geruchten en je moet nog even geduld hebben tot september voordat de iPhone 17 er is. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de iPhone 17!