De iPhone 17 Air komt in deze kleur (en die is nogal teleurstellend)

“Blue is probably the main color of iPhone 17 Air this time. It is different from all the blue colors released by Apple in the past. The blue is very light. If there is low light, it is easy to confuse with white.”

“Blauw is dit keer waarschijnlijk de belangrijkste kleur van de iPhone 17 Air. Het is anders dan alle blauwe kleuren die Apple in het verleden heeft uitgebracht. Het blauw is heel erg licht. Bij weinig licht is het gemakkelijk te verwarren met wit.”