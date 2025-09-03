iPhone 17 Air: dit weten we tot nog toe over het nieuwe toestel

De iPhone 17 Air is de meest vernieuwende iPhone sinds jaren en Apple presenteert het toestel op dinsdag 9 september – dit is wat we nu weten.

Dit weten we nu over de iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air komt in plaats van de iPhone 17 Plus. Er zijn al heel wat geruchten verschenen en weerlegd, dus de hoogste tijd om op een rij te zetten wat we er nu precies van verwachten!

Design

Het meest opvallende van de aankomende iPhone 17 Air is zonder meer het design. Het wordt de dunste iPhone ooit! Hoe dun precies, blijft nog gissen. Er zijn geruchten die uitgaan 5,5 mm op het dunste punt en wat meer op de plek van het camera-eiland. De dunste iPhone tot nog toe is de iPhone 6, met een dikte van 6,9 mm. De 17 Air wordt dus sowieso een stuk dunner dan dat.

De Air krijgt mogelijk een glazen gedeelte rond het Apple-logo dat is geïntegreerd in een aluminium frame. Dit ontwerp is te zien in enkele renderings en dummy-modellen die de afgelopen tijd zijn verschenen.

Kleuren

De Air komt waarschijnlijk verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit, Lichtgoud en Lichtblauw. De blauwe tint zou een zeer lichtblauw zijn, vergelijkbaar met het blauw dat Apple gebruikte voor de MacBook Air.

Scherm

We verwachten dat de iPhone 17 Air een 6,6 inch oled-scherm krijgt, wat nauwelijks kleiner is dan de 6,7 inch van de iPhone 16 Plus. Het ziet er naar uit dat Apple het always-on scherm voor het eerst naar de gehele nieuwe iPhone-serie brengt. Dit betekent dat onder andere de klok altijd zichtbaar blijft, ook wanneer de iPhone vergrendeld is. Hiervoor is de verversingssnelheid verhoogd van 60 Hz op de iPhone 16 naar 120 Hz.

Camera

Door het dunne ontwerp is er minder ruimte aan de binnenkant en daardoor krijgt de iPhone 17 Air maar één camera aan de achterkant. Volgens geruchten is dat dezelfde 48-megapixel groothoekcamera als die op de iPhone 16-modellen. Één camera aan de achterkant betekent dat je er geen ruimtelijke video’s of foto’s mee kunt maken.

Een ander gerucht zegt dat alle iPhone-modellen die in 2025 op de markt komen een verbeterde 24-megapixelcamera aan de voorkant krijgen. Die camera zal de beeldkwaliteit aanzienlijk verbeteren en meer bijsnijden mogelijk maken zonder kwaliteitsverlies.

Prestaties

De verwachting is dat de iPhone 17 Air de A19-chip krijgt en de iPhone 17 Pro de A19 Pro-chip. Wat dat betreft is de Pro iets sneller. Die krijgt waarschijnlijk ook 12 GB werkgeheugen en de iPhone 17 Air moet het doen met ‘slechts’ 8 GB. Bij huis-tuin-en-keukengebruik zul je niet zo veel verschil merken, bij zwaardere taken waarschijnlijk wel. Beide toestellen ondersteunen in elk geval Apple Intelligence.

Batterij

Vanwege de dunne behuizing is er minder ruimte voor de batterij. Apple optimaliseert de batterijduur met onder meer verbeteringen aan de processor en een batterij met een hogere dichtheid die wellicht gebruikmaakt van siliciumanodetechnologie. Er zijn geruchten die zeggen dat de iPhone 17 Air een slechtere batterijduur heeft in vergelijking met andere iPhones.

De iPhone 17 Air krijgt mogelijk een batterij van 2800 mAh, wat vergelijkbaar is met de batterij die in de iPhone 12 zit. Andere geruchten gaan uit van een batterij met een capaciteit van 2900 mAh.

Overige geruchten

De belangrijkste punten hebben we inmiddels genoemd, maar er zijn nog wel wat kleinere geruchten:

De iPhone 17 Air krijgt de 5G modem-chip van Apple.

Er komt geen fysiek SIM-slot in de iPhone 17 Air.

De iPhone 17 Air krijgt WiFi 7-ondersteuning.

De frontcamera komt links van het Dynamic Island i.p.v. rechts.

‘Awe Dropping’-event

Het iPhone 17-event heeft de naam ‘Awe Dropping’ gekregen en vindt plaats op dinsdag 9 september 2025 om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je daar niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!