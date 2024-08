De iPhone 17 Air wordt niet perfect, maar wel futuristisch

We verwachten een vreemde iPhone 17 line-up in 2025 vanwege de iPhone 17 Air, die niet perfect maar wel futuristisch wordt. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Air wordt niet perfect, wel futuristisch

Over een paar weken verschijnt de iPhone 16, maar inmiddels gaan veel geruchten over de iPhone 17-modellen van 2025. En dan vooral over de iPhone 17 Air, die in elk geval futuristisch gaat worden.

Geruchten over de iPhone Slim/Ultra/Air

De eerste geruchten over een uniek nieuw iPhone-model in 2025, wezen al snel in de richting van een iPhone Ultra. Die zou duurder worden dan de 17 Pro Max, een ultradun ontwerp hebben, een opnieuw ontworpen camerasysteem en nog veel meer.

Apple heeft veel succes geboekt met de Apple Watch Ultra, dus een iPhone 17 Ultra is best logisch. Toch raakte die naam al snel uit de gratie. Dat kwam met name omdat er volgens een nieuw gerucht een slechtere chip in zou zitten dan in de Pro-modellen.

De iPhone 17 Air

Er kwam pas een eind aan deze verwarring toen Mark Gurman de naam iPhone 17 Air introduceerde. De naam ‘Air’ is misschien niet meer wat die geweest is, maar Apple gebruikt de term nog altijd voor MacBook- en iPad-modellen. Zo is de MacBook Air de dunste en lichtste notebook van Apple. Dat geldt dan weer niet voor de iPad Air. Dat is eerder een middenklasser die in feite tussen de iPad en de iPad Pro in zit.

Voor de iPhone 17 Air lijken beide betekenissen van de naam ‘Air’ te kloppen. Net als de MacBook Air wordt dit de dunste en lichtste iPhone van Apple. En net als de iPad Air komt hij boven het basismodel van de iPhone 17, maar onder de 17 Pro (Max). De naam iPhone 17 Air is wat dat betreft dus wel geschikt.

De iPhone 17 Air wordt futuristisch maar niet perfect

De iPhone 17 Air krijgt niet alleen de naam van de MacBook Air, maar volgt ook diens traditie. De MacBook Air verscheen oorspronkelijk in 2008 als een opmerkelijk dunne en lichte laptop. Het apparaat kreeg veel lof, maar ook de nodige kritiek. Waarom? Omdat het duidelijk niet de ‘beste’ MacBook was.

Om zo’n dunne MacBook te bouwen, moest Apple de nodige concessies doen. Zo zat er geen optische drive in, waren er minder aansluitingen en was de batterijduur een stuk lager. Qua ontwerp was de Air futuristisch, maar het was zeker niet de beste MacBook.

Iets vergelijkbaars lijkt op te gaan voor de iPhone 17 Air, die ook een futuristisch ontwerp krijgt. Concessies die we daar verwachten zijn een slechtere camera dan de Pro-modellen, een kortere batterijduur en de A19-chip die minder goed presteert dan de A19 Pro-chip in de Pro-modellen. Hoe futuristisch het ontwerp van de iPhone 17 Air precies wordt en in hoeverre de prestaties minder zijn dan die van de Pro-modellen blijft uiteraard nog afwachten.