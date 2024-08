Nu de iPad een hele dunne versie heeft is ook de iPhone aan de beurt. Zo dun wordt volgens geruchten de iPhone 17 Air in 2025!

iPhone 17 Air: zo dun wordt de iPhone van 2025

De iPhone 16 krijgt behoorlijk wat nieuwe functies, maar volgens geruchten gaat bij de introductie van de iPhone 17 de écht opvallende veranderingen komen. Dan is Apple van plan om de iPhone 17 Air te introduceren. Een van de belangrijkste eigenschappen van dit toestel is dat hij heel erg dun wordt. Maar hoe dun wordt hij eigenlijk? Dit is wat je kunt verwachten als we naar de producten kijken die nu al beschikbaar zijn.

Als we kijken naar de iPhones van de afgelopen jaren, krijgen we altijd vier modellen van de smarthphone. Zo zal dit jaar de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max verschijnen. De line-up van deze vier modellen is er al sinds 2022 toen de iPhone mini werd vervangen.

Volgend jaar wordt dan het Plus-model vervangen door de iPhone 17 Air. De iPhone Air kun je een beetje vergelijken met de iPad Air-serie. Hij is niet zo goed als de Pro, maar beter dan het standaardmodel. Maar hoe dun wordt deze Air dan eigenlijk?

Als je een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max hebt heeft je iPhone een usb-c-poort waarmee je het toestel kunt opladen. Als je die wat van dichterbij bekijkt heb je een idee hoe dun de iPhone 17 Air gaat worden. Er zitten nu nog behoorlijke dikke randen om de poort heen, maar de Air wordt dan net iets dikker dan de dikte van de usb-c-poort.

Waarom is de dikte van de usb-c-poort zo belangrijk? Dat is omdat de iPhone 17 Air niet dunner kan worden dan deze poort, dus het is een goede basis om te beginnen. En de Air zal waarschijnlijk het voorbeeld volgen van de iPad Pro 2024, die ontzettend dun is. Sterker nog, Apple zegt dat de iPad Pro met M4 het dunste Apple-product tot nu toe is.

Als we de diktes vergelijken tussen de dunne iPad Pro en de iPhone 15 zie je dat er nog behoorlijk wat vanaf kan bij de iPhones. De iPad pro is 5,1 mm dik, maar de iPhone 15 is 7,8 mm. De iPhone 15 Pro is zelfs wat dikker met zijn 8,25 mm.