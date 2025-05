De iPhone 17 Air wordt ultradun, maar hoeveel weegt deze iPhone eigenlijk? Nieuwe geruchten geven meer details prijs over de iPhone 17 air!

iPhone 17 Air details gelekt: zó licht wordt de volgende iPhone

Er zijn weer nieuwe details van de iPhone 17 Air opgedoken. Deze keer is er op de Koreaanse blogwebsite Naver bekendgemaakt hoeveel de iPhone 17 Air gaat wegen en hoelang je met de batterij doet.

Volgens de geruchten wordt het gewicht van de iPhone 17 Air zo’n 145 gram. Ook doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo heeft dit (eerder) gezegd. Ter vergelijking: de iPhone 16 weegt zo’n 170 gram. De iPhone SE 2022 komt nog het dichts in de buurt van het gewicht van de iPhone 17 Air met zijn 144 gram.

Daarnaast zijn er nog wat details gelekt over de accu in de iPhone 17 Air. Volgens de blogpost zal deze accu een capaciteit hebben van zo’n 2800mAh. Dit is ongeveer dezelfde batterijcapaciteit als de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro. Deze iPhones hadden niet de beste accuduur, maar echt heel slecht waren ze ook weer niet.

De iPhone 16 heeft een batterij van 3561 mAh. En de iPhone 16 Plus (die ongeveer net zo groot is als de iPhone 17 Air) heeft zelfs een batterij van 4674 mAh. Als we van deze gelekte details van de accu in de iPhone 17 Air uit kunnen gaan, scheelt dit dus zo’n 20 procent met die van de iPhone 16 en meer dan 40 procent met die van de iPhone 16 Plus.

Je moet er dan waarschijnlijk wel rekening mee houden dat een volle dag zonder op te laden wel wat lastiger wordt met de iPhone 17 Air. Volgens berichten gaat Apple echter een paar batterij-optimalisaties doorvoeren in iOS 19 (met behulp van AI). Dit zal dan waarschijnlijk de accuduur weer wat verbeteren.

Het bericht op de blogpost zegt verder nog iets over de mogelijkheid van een batterij met een hoge dichtheid. Deze accu zal dan zo’n 15 tot 20 procent beter zijn, zodat het verschil van de accuduur tussen de iPhone 17 Air en de standaard iPhone nog wat kleiner zal worden.