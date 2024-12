iPhone 17 Air krijgt een nieuw design – dit zeggen de geruchten

Apple brengt met de iPhone 17 Air een compleet nieuwe iPhone op de markt, die volgens geruchten een ander design krijgt dan de huidige iPhones. Dit weten we al.

iPhone 17 Air

In 2025 brengt Apple de iPhone 17-serie uit, die opnieuw uit vier verschillende toestellen bestaat. We zien de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, maar Apple brengt geen iPhone 17 Plus uit. In plaats daarvan komt Apple met de iPhone 17 Air, een compleet nieuw toestel dat het Plus-model moet vervangen. In een recent artikel van The Wall Street Journal wordt verder ingegaan op het design van de iPhone 17 Air.

Uit dit artikel blijkt dat de iPhone 17 Air mogelijk nóg dunner wordt dan tot nu toe werd gedacht. Het was al duidelijk dat de iPhone 17 Air zijn naam te danken heeft aan de dunnere behuizing. Volgens The Wall Street Journal ligt de dikte van het toestel tussen de 5 millimeter en de 6,25 millimeter. Dat is veel minder dan bij de iPhone 16-serie, die begint bij een dikte van 7,8 millimeter. Veel compacter wordt het toestel niet, want de iPhone 17 Air krijgt volgens geruchten een 6,6-inch display.

Dunste iPhone ooit

De dunste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt is op dit moment nog de iPhone 6. Het toestel uit 2014 was slechts 6,9 millimeter dik. Het is zo goed als zeker dat de iPhone 17 Air dunner zal zijn en daarmee de dunste iPhone ooit wordt. Om dat te bereiken moet het toestel wel op een aantal functies inleveren. Zo wordt het camerasysteem simpeler dan dat van de iPhone 16 Plus, de iPhone 17 Air beschikt naar verluidt over slechts één 48-megapixelcamera.

Het is nog niet bekend welke functies er nog meer naar de iPhone 17 Air komen. Volgens geruchten wordt de iPhone 17 Air het model tussen de reguliere iPhone 17 en de geavanceerdere iPhone 17 Pro. Het toestel draait op de A19-chip, net als de reguliere iPhone van 2025. Aan de voorzijde zien we nog een verbetering, want de iPhone 17 Air krijgt een 24-megapixel frontcamera. Bij de huidige iPhones is dat een 12-megapixelcamera.

Release van de iPhone 17 Air

Er is nog veel onduidelijk over de compleet nieuwe iPhone en welke naam het toestel precies krijgt. Eerder werd er nog gesproken over de iPhone 17 Slim, maar de iPhone 17 Air lijkt een logischere keuze voor Apple te zijn. Ook de prijs is nog niet duidelijk, al wordt in het artikel van The Wall Street Journal gesteld dat de iPhone 17 Air goedkoper wordt dan de iPhone 17 Pro. Dat betekent dat de telefoon een startprijs onder de 1229 euro krijgt.

De releasedatum van de iPhone 17 Air is in ieder geval wél zeker, want Apple brengt de nieuwe iPhones altijd uit in september. Dat betekent dat we de iPhone 17-serie in september 2025 zullen zien. We hoeven overigens niet zo lang te wachten op de volgende iPhone, in het voorjaar verschijnt de nieuwe generatie van de iPhone SE al. Wil je meer weten over de goedkoopste iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone SE 4!