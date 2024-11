De iPhone 17 en de iPhone 17 Air gaan een functie missen die je wel op de Pro-toestellen gaat vinden. Maar welke functie is dat?

Deze functie ga je straks missen op de iPhone 17 (Air)

Ergens rond september van 2025 kunnen we de volgende iPhones verwachten. De iPhone 17 komt er naar verwachting weer in vier varianten. De iPhone 17 Pro, de iPhone 17 Pro Max, de reguliere iPhone 17 en de iPhone 17 Air.

Volgens geruchten gaan de iPhone 17 en de iPhone 17 Air een functie missen die je wel op de Pro-modellen terug gaat vinden. Volgens de Koreaanse website The Elec kan de camera van de iPhone 17 (Air) namelijk niet vijf keer zoomen.

Volgens de website blijft de 5x zoomlens exclusief voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Aangezien de iPhone 17 Air volgens de geruchten erg dun wordt, is het niet zo heel vreemd dat de 5x zoomfunctie ontbreekt in dit toestel. Waarschijnlijk is er simpelweg niet genoeg ruimte voor.

De iPhone 15 Pro Max, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben een tetraprism camerasysteem met een soort ‘gevouwen’ design. Dit maakt het mogelijk dat de camera in een smartphone past. De kleinere iPhone 15 Pro, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben slechts 3x optische zoom.

De standaard iPhone 16 heeft een 2x optische zoom. Dus de iPhone 17 moet minstens dezelfde zoomfunctie krijgen. Het is echter nog niet bekend wat voor zoomopties de iPhone 17 Air gaat krijgen. Want volgens geruchten krijgt dit toestel slechts een enkele camera van 48 megapixel.

iPhone 7 Air design

Er zijn verschillende geruchten over het design van de iPhone 17 Air. Maar de meeste bronnen denken wel dat het toestel een scherm van 6,6 inch gaat krijgen. Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo denkt dat er in de iPhone 17 Air een A19-chip, een Dynamic Island, een enkele camera op de achterkant en een 5G modem (dit keer door Apple zelf gemaakt) te vinden is.