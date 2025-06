iPhone 17 (Air) krijgt een veel beter display (met één groot nadeel)

Volgens geruchten wordt het scherm van de iPhone 17 (Air) beter dan dat van de voorgangers, maar vergeleken met de Pro’s ontbreekt er nog wat.

iPhone 17 (Air) krijgt een beter display

Eind februari verscheen er al een gerucht dat de iPhone 17 (Air) een beter scherm zou krijgen. Een nieuw gerucht bevestigt dit aan de ene kant, maar spreekt het vorige gerucht aan de andere kant ook gedeeltelijk tegen.

De bevestiging houdt in dat de iPhone 17 (Air) een scherm met ProMotion krijgt. ProMotion is sinds de introductie op de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max in 2021 beperkt gebleven tot de Pro-modellen. De iPhone 17 en iPhone 17 Air die dit jaar verschijnen, zouden dus de eerste niet-Pro’s zijn die zo’n scherm met een 120 Hz variabele verversingstechniek krijgen.

Het is niet wat het lijkt

Het nieuwe gerucht is afkomstig van Weibo-leaker Fixed Focus Digital. Die zegt dat het scherm in de aankomende iPhone 17 (Air) slechts een standaard 120 Hz-scherm is. Als deze bewering klopt, zou dat betekenen dat Apple nog steeds LTPS-schermen (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) gebruikt voor de goedkopere iPhone-modellen, maar dan met een vaste verversingssnelheid van 120 Hz.

Zonder ProMotion voelt een vast 120 Hz-paneel nog steeds soepel aan, vooral tijdens scrollen en animaties. Het verbruikt waarschijnlijk wel meer batterij, omdat het beeld continu snel ververst, zelfs bij het bekijken van statische inhoud. ProMotion past daarentegen de verversingssnelheid dynamisch aan tussen 1 Hz en 120 Hz, afhankelijk van de inhoud. De batterijduur wordt hierdoor verlengd.

Geen always-on

Een vast 120 Hz-scherm betekent ook dat de iPhone 17 (Air) geen always-on krijgt, waarmee de klok, widgets, meldingen en achtergrond van het vergrendelingsscherm altijd worden weergegeven. Ook wanneer het toestel vergrendeld is. Dat zou toch wel een groot nadeel zijn als het waar is.

Toch blijft de kans bestaan dat ProMotion wel naar de iPhone 17 (Air) komt. Ross Young, CEO van Display Supply Chain Consultants, gaf vorig jaar aan dat Apple de productie van LTPO-schermen voor de hele iPhone 17-serie opvoert. LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) is een energiezuinige techniek voor OLED-schermen die een variabele verversingssnelheid mogelijk maakt met een lager stroomverbruik.

Hoewel Fixed Focus Digital in het verleden nauwkeurige voorspellingen heeft gedaan die correct bleken te zijn, zat hij er soms ook naast. Wat ProMotion betreft, spreken de bewijzen tegen zijn nieuwe voorspelling. We hopen dan ook dat het deze keer een verkeerde voorspelling is.