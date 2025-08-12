Zó slecht wordt de accu van de iPhone 17 Air (en dit wordt de oplossing)

De iPhone 17 Air wordt dunner dan elke andere iPhone, maar de accu is ook sneller leeg. Hoe gaat Apple dit oplossen?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zó slecht wordt de accu van de iPhone 17 Air…

Volgens een bericht op de Chinese website Weibo krijgt de dunne iPhone 17 air een accu met een capaciteit die onder de 3000 mAH zit. Dat komt overeen met een eerder gerucht waarin gezegd werd dat de accu van de iPhone 17 Air slechts 2800 mAH wordt.

Het is alweer even geleden dat een accu van de iPhone deze capaciteit had. Sommige modellen van de iPhone 12 en iPhone 13 hadden een batterij die rond deze waarde zat. Het is ook even slikken als je de capaciteit vergelijkt met andere recente iPhones. Zo heeft de Phone 16 een 3.651 mAh-accu, terwijl de iPhone 16 Plus over een 4.674 mAh beschikt.

Volgens geruchten heeft Apple ook een interne test uitgevoerd. Ze hebben daarbij gekeken hoeveel procent van de gebruikers een hele dag met de nieuwe iPhone kunnen doen, zonder hem daarbij op te laden. Bij de iPhone 17 Air lag dat percentage tussen de 60 en 70 procent. Bij andere iPhone-modellen lag dat tussen de 80 en 90 procent.

… en zo lost Apple het accuprobleem van de iPhone 17 Air op

Apple komt met verschillende functies die de batterijduur van iPhones gaat verbeteren. Dit is niet alleen handig voor de iPhone 17 Air, maar ook andere iPhones profiteren hiervan.

Een van de functies is ‘Adaptive Power’. Deze nieuwe instelling optimaliseert automatisch het energieverbruik van je iPhone, zodat de batterij langer meegaat op één lading. Dit gebeurt door subtiele aanpassingen, zoals het dimmen van het scherm of het vertragen van bepaalde processen.

Daarnaast gaan er geruchten dat Apple met een speciaal batterijhoesje gaat komen voor de iPhone 17 Air. Dit hoesje is niet nieuw, want dit is eigenlijk de Smart Battery Case waar ze een aantal jaar geleden mee gestopt zijn. Dit is een hoesje voor de iPhone waarbij een accu was ingebouwd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is wanneer je de iPhone 17 Air kunt kopen

Het dunne design van de iPhone 17 Air komt dus wel met een nadeel. Hopelijk kan Apple genoeg verbeteringen toevoegen, zodat je straks toch een hele dag met één batterijlading kunt doen.

De iPhone 17 Air verschijnt ergens in september 2025 samen met de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Een iPhone 17 Plus gaat er niet komen. Wil je geen enkel gerucht van de iPhone 17 missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!