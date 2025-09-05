Dit zijn de vermoedelijke afmetingen van de aankomende iPhone 17

Het ziet ernaar uit dat de iPhone 17 ietsje groter wordt dan zijn voorganger – waarschijnlijk zijn dit de afmetingen van de nieuwe iPhone 17!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afmetingen van de iPhone 17

De iPhone 16 heeft een scherm van 6,1 inch en de afmetingen van de behuizing zijn 147,6 x 71,6 x 7,8 mm. Dat is exact hetzelfde als het scherm en de afmetingen van voorganger iPhone 15. De aankomende iPhone 17 wordt daarentegen wel een stukje groter.

De belangrijkste reden daarvoor is dat het scherm van de iPhone 17 ook groter wordt. De nieuwe iPhone krijgt geen scherm van 6,1 inch, maar een van 6,3 inch. Dat scheelt niet enorm veel, maar het moet toch zeker effect hebben op de afmetingen van het toestel.

Een ander toestel dat een scherm van 6,3 inch heeft, is de iPhone 16 Pro. Die heeft de volgende afmetingen: 149,6 x 71,5 x 8,3 mm. De iPhone 16 Pro is dus vooral langer en dikker dan de iPhone 16. Dat laatste verwachten we bij de iPhone 17 in principe niet. De iPhone 16 Plus is net zoals de iPhone 17 ook groter dan de iPhone 16, maar helemaal niet dikker. Onze gok voor de afmetingen van de iPhone 17 is dan ook ongeveer 149,6 x 71,6 x 7,8 mm.

Dit kun je nog meer verwachten van de iPhone 17

De iPhone 17 is de eerste reguliere iPhone met ProMotion en een always-on scherm. Verder krijgt hij waarschijnlijk de A19-chip waardoor hij weer een stukje sneller is dan de iPhone 16. Het werkgeheugen blijft met 8 GB gelijk aan dat van de voorganger, maar het is in elk geval voldoende voor ondersteuning van Apple Intelligence. Gezien de iets grotere behuizing van de iPhone 17, is de batterij mogelijk ook iets groter. Dit zorgt in combinatie met een zuinigere chip waarschijnlijk voor een iets langere batterijduur dan die van de iPhone 16.

Apple presenteert de iPhone 17 tijdens het ‘Awe Dropping’-evenement op dinsdag 9 september om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets missen van de aankondigingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!