iPhone 17 accu wordt véél beter (maar er is ook een uitzondering)

Hoewel Apple de nieuwe iPhone-serie al op 9 september onthult, verschijnen er nog steeds nieuwe geruchten, dit keer over de iPhone 17 accu.

iPhone 17 accu wordt véél beter

We schreven op 5 september al dat de accu van de iPhone 17 waarschijnlijk een stuk langer meegaat. Nu is er op de valreep van het ‘Awe dropping‘-event toch nog een nieuw gerucht verschenen over de batterijen van de nieuwe iPhone 17-serie.

Batterijcapaciteiten van de iPhone 17-serie

Het gerucht is afkomstig van X-gebruiker ShrimpApplePro, die de accucapaciteiten voor alle vier de iPhone 17-modellen bekendmaakt. Zie je twee waarden staan, dan is dat respectievelijk voor versies zonder en met fysieke simkaart.

iPhone 17 : 3692 mAh (3,6% hoger dan die van de iPhone 16).

: 3692 mAh (3,6% hoger dan die van de iPhone 16). iPhone 17 Air : 3149 mAh/3036 mAh (48% lager dan die van de iPhone 16 Plus).

: 3149 mAh/3036 mAh (48% lager dan die van de iPhone 16 Plus). iPhone 17 Pro : 4252 mAh/3988 mAh (tot 18,6% hoger dan die van de iPhone 16 Pro).

: 4252 mAh/3988 mAh (tot 18,6% hoger dan die van de iPhone 16 Pro). iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh/4823 mAh (tot 8,6% hoger dan die van de iPhone 16 Pro Max).

https://twitter.com/VNchocoTaco/status/1964884846100254931

Apple lijkt bij de iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max eindelijk gebruik te maken van de extra ruimte die ontstaat wanneer een iPhone alleen eSIM ondersteunt. Er is dan ruimte voor ongeveer 5% meer batterijcapaciteit dan in toestellen met een fysieke simkaart.

De accu van de iPhone 17 heeft volgens ShrimpApplePro slechts één waarde. Het is mogelijk dat deze versie geen langere batterijduur biedt voor gebruikers met alleen eSIM. Mogelijk komt dit doordat de iPhone 17 grotendeels hetzelfde ontwerp heeft als de iPhone 16.

Het voordeel van eSIM-only

Het is geweldig dat Apple nu die extra ruimte gaat gebruiken. Voorheen plaatste Apple gewoon een rubberen blokje op de plek waar eerst het simkaart-slot zat. Apple breidt de eSIM-only iPhone 17-modellen dit jaar ook uit naar extra regio’s, dus dat is waarschijnlijk de reden waarom het bedrijf die ruimte nu wel gebruikt voor de accu.

Dit is het voordeel van eSIM-only iPhones ten opzichte van hun fysieke SIM-tegenhangers:

iPhone 17 Air : 3,7% extra capaciteit.

: 3,7% extra capaciteit. iPhone 17 Pro : 6.6% extra capaciteit.

: 6.6% extra capaciteit. iPhone 17 Pro Max: 5.5% extra capaciteit.

Het is altijd de vraag of dergelijke geruchten helemaal kloppen. Gelukkig hoeven we daar niet lang meer op te wachten want Apple presenteert de nieuwe iPhones al op 9 september. Wil je daar niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!