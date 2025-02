iPhone 16E verschijnt deze week: dit zijn alle verwachte functies

Er komt een nieuwe iPhone aan! Deze week presenteert Apple de goedkoopste iPhone van 2025. Wij zetten alle verwachte functies van de iPhone 16E onder elkaar!

iPhone 16E

Apple presenteert binnenkort een compleet nieuwe iPhone! Tim Cook heeft aangekondigd dat op woensdag 19 februari 2025 een nieuw product wordt onthuld. Het is de verwachting dat de iPhone 16E dan verschijnt, de opvolger van de iPhone SE 2022. Ben je benieuwd hoe de goedkoopste iPhone van dit jaar er precies uit zal zien? Dit zijn alle verwachte functies van de iPhone 16E!

1. Face ID

De iPhone SE 2022 is de laatste iPhone met een thuisknop. Bij de iPhone 16E neemt Apple definitief afscheid van de thuisknop, waardoor de telefoon niet meer is beveiligd met Touch ID. In plaats daarvan ontgrendel je de iPhone met Face ID, net zoals bij de reguliere iPhones gebeurt. Face ID is een van de belangrijkste verwachte functies, waarmee de iPhone 16E niet meer achterloopt op de reguliere toestellen.

2. Groter scherm

Dat de thuisknop verdwijnt bij de iPhone 16E heeft een voordeel, want er blijft daardoor meer ruimte over voor het scherm. Het is de verwachting dat de telefoon een 6,1-inch oled-scherm krijgt, net als de iPhone 16. Apple kiest bij de opvolger van de iPhone SE 2022 dus voor een vernieuwd design. De iPhone 16E wordt overigens niet veel groter dan de iPhone SE 2022, de afmetingen van de behuizing blijven ongeveer hetzelfde.

3. A18-chip

Volgens geruchten draait de iPhone 16E op de A18-chip. De nieuwe processor is belangrijk, want daarmee krijgt de goedkoopste iPhone ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Recente modellen als de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus moeten het zonder deze AI-features doen. Met de iPhone 16E weet je zeker dat je toegang krijgt tot alle verwachte functies van Apple Intelligence.

4. Verbeterde camera

Aan de achterzijde van de iPhone SE 2022 vinden we een 12-megapixelcamera. Deze lens krijgt een grote upgrade bij de iPhone 16E, want de telefoon heeft naar verluidt een 48-megapixelcamera. Het gaat om slechts één lens, waardoor de zoomfuncties beperkt blijven. De geavanceerdere camerafeatures blijven exclusief voor de duurdere toestellen, zoals de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max).

5. Opladen via usb-c

Apple neemt bij de iPhone 16E niet alleen afscheid van de thuisknop, ook de Lightning-aansluiting zien we niet meer terug. In plaats daarvan laad je de telefoon op via de usb-c-poort, zoals bij de iPhone 15- en de iPhone 16-serie ook al het geval is. Dat is het gevolg van Europese wetgeving, die stelt dat alle nieuwe elektronische apparaten een usb-c-aansluiting moeten hebben. Je hebt zo nog maar één kabel nodig om je iPad, Mac(Book) en iPhone op te laden.

6. Actieknop

De behuizing van de iPhone 16E lijkt op het ontwerp van de iPhone 14, maar geruchten voorspellen één belangrijk verschil. De goedkoopste iPhone van 2025 beschikt waarschijnlijk over een actieknop, die we eerder bij de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie zagen. Je bepaalt zelf welke functie er wordt gekoppeld aan de actieknop. De mute-schakelaar verdwijnt dus bij de opvolger van de iPhone SE.

Meer over de iPhone 16E

De goedkoopste iPhone van 2025 krijgt een enorme update, zowel onder als boven de motorkap. Dat is waarschijnlijk ook terug te zien in de prijs, de iPhone 16E wordt duurder dan de iPhone SE 2022. Apple bracht de iPhone SE 2022 voor 529 euro op de markt, bij de iPhone 16E ligt die prijs naar verluidt tussen de 40 en 70 euro hoger. Dat betekent dat je de telefoon voor ongeveer 599 euro in huis haalt.

Op woensdag 19 februari weten we zeker welke functies naar de iPhone 16E komen en welke prijs het toestel krijgt. De officiële release is niet veel later, waarschijnlijk kun je de telefoon op vrijdag 21 februari al bestellen. Een week later wordt de iPhone dan bij je thuis afgeleverd, als de iPhone 16E ook in de winkels verschijnt.