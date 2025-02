De nieuwe iPhone 16e is vanaf nu te koop in Nederland en België

Het is zover: vanaf vandaag is de nieuwe iPhone 16e officieel te koop in Nederland en België, en wij hebben de beste deals voor je!

De iPhone 16e is nu te koop

Op woensdag 19 februari presenteerde Apple de nieuwe iPhone 16e. Sinds vrijdag 21 februari is het mogelijk om een pre-order te plaatsen, maar vanaf vandaag ligt de iPhone 16e daadwerkelijk in de winkels!

Heb je de nieuwe iPhone al besteld in de pre-order? Dan is de kans groot dat hij vandaag bij je wordt afgeleverd. Of dat ook écht het geval is, is afhankelijk van hoeveel pre-orders er zijn geplaatst. Als dat er heel veel zijn, kan het gebeuren dat de levering wat langer op zich laat wachten.

De goedkoopste iPhone van 2025

De iPhone 16e is de goedkoopste iPhone van 2025 die te koop is en daarmee ook de goedkoopste optie om klaar te zijn voor de komst van Apple Intelligence. De nieuwe iPhone heeft dan ook 8 GB werkgeheugen en een snelle A18-chip. Die chip is ook zuiniger dan de voorgangers, wat zorgt voor een langere batterijduur. Volgens Apple kun je met de iPhone 15 zo’n 20 uur video’s afspelen, maar met de 16e haal je zelfs 26 uur.

Er zit één camera achter op de iPhone 16e, maar dat is er wel een van 48 megapixel. Bovendien kun je er 2x mee inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Een cameraregelaar ontbreekt, maar er zit wel een actieknop op waar je zelf een favoriete functie aan kunt toewijzen. Denk aan: de Camera-app openen, een timer starten, Shazam gebruiken, of een regelaar uit het Bedieningspaneel activeren.

Dingen die verder ontbreken op de iPhone 16e zijn onder andere een Dynamic Island (de 16e heeft een notch) en MagSafe. Als je daar geen problemen mee hebt, is de iPhone 16e een prima keuze als je voorbereid wilt zijn op Apple Intelligence voor een relatief lage prijs.

iPhone 16e kopen (hier is hij het goedkoopst)

Wil je de nieuwe iPhone 16e kopen? Check dan eerst onze iPhone 16e-prijsvergelijker voor het complete iPhone 16e aanbod en alle actuele prijzen. Vergelijk eenvoudig en scoor dan de beste deal!