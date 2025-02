De iPhone 16E (SE 4) wordt sowieso een succes – dit is waarom

Apple verkoopt dit jaar mogelijk meer dan 20 miljoen exemplaren van de iPhone 16E, wat het grootste succes ooit voor een iPhone SE zou zijn.

De iPhone 16E (SE 4) wordt een succes

De voorspelling dat Apple dit jaar meer dan 20 miljoen exemplaren van de iPhone 16E (iPhone SE 2025) verkoopt en daarmee een succes wordt, komt van Apple-analist Ming-Chi Kuo. In een nieuw bericht op X zegt Kuo dat de iPhone 16E in de eerste helft van 2025 naar verwachting zo’n 12 miljoen keer zal worden verscheept en in de tweede helft van 2025 10 miljoen keer. Dat is een stuk beter dan de vorige iPhone SE-modellen.

Het nieuwe toestel vermindert zodoende de impact van de lagere iPhone-verkopen in deze tijd van het jaar. Ook zorgt het ervoor dat iPhone-modellen die Apple Intelligence ondersteunen sneller worden verspreid. De iPhone 16E heeft waarschijnlijk voor het eerst een modem die Apple zelf heeft gemaakt. Volgens geruchten is dat modem iets langzamer dan een modem van bijvoorbeeld Qualcomm, al is daar in de praktijk weinig van te merken. Het gebruik van dit modem betekent minder kosten voor Apple, wat weer zorgt voor een lagere prijs en meer kans op succes voor de iPhone 16E.

Veel iPhone voor weinig geld

De iPhone 16E wordt een succes omdat de iPhone vrijwel alles biedt wat de gemiddelde gebruiker wil en dat voor een aanzienlijk lagere prijs dan andere recente iPhones. We verwachten een A18-chip met 8 GB werkgeheugen, wat ruim voldoende is voor alledaagse taken en bovendien Apple Intelligence ondersteunt. Bovendien is de nieuwe SE voor het eerst voorzien van MagSafe.

Daarbij krijg je dezelfde camera als de iPhone 16, namelijk een 48-megapixel hoofdcamera met een ‘Fusion’ lens. Dat betekent dat je er standaardfoto’s mee kunt maken en 2x zoom foto’s. Verder krijgt de iPhone 16E ook de actieknop, die Apple voor het eerst introduceerde op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

Beperkt aantal concessies

Wat je op de iPhone 16E wel mist, is de ultrawide-lens die de iPhone 16 heeft. En ook ontbreekt het Dynamic Island boven in het scherm. De nieuwe SE heeft namelijk een ‘ouderwetse’ notch. Verder hoef je ook geen cameraregelaar te verwachten op de nieuwe iPhone SE, evenals een always-on scherm. Maar dit hoeft het succes van de iPhone SE niet in de weg te staan.

Het zijn namelijk allemaal dingen die voor veel gebruikers relatief onbelangrijk zijn. Daarom ligt het voor de hand dat ze niet bereid zijn om honderden euro’s extra te betalen voor functies die ze niet echt nodig hebben. De iPhone 16E biedt de belangrijkste dingen die ze nodig hebben en dat ook nog eens voor een flink lagere prijs. Het kan dan ook niet anders of de iPhone 16E wordt een succes!