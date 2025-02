iPhone 16e vs Samsung Galaxy A55: wat is het beste instapmodel?

De iPhone 16e is het nieuwste instapmodel van Apple en we kijken hoe die presteert tegenover het instapmodel van Samsung: de Galaxy A55.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16e vs Samsung Galaxy A55

Apple heeft de iPhone 16e uitgebracht en dat is nu de goedkoopste iPhone van 2025. We vergelijken de nieuwe iPhone met het populaire instapmodel van Samsung: de Galaxy A55.

De iPhone 16e is met een adviesprijs van 719 euro echter niet bepaald goedkoop. Wat dat betreft was de Samsung Galaxy A55 met een oorspronkelijke adviesprijs van 479 euro een heel stuk goedkoper. Inmiddels koop je de A55 al voor 349 euro, dus dat is nog minder dan de helft van wat je momenteel voor de 16e kwijt bent.

Behuizing en scherm

De Samsung Galaxy A55 is een stukje groter en ook iets zwaarder dan de iPhone 16e. Hij meet namelijk 161,1 x 77,4 x 8,2 mm en weegt 213 g. De nieuwe iPhone weet deze waardes te beperken tot 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 167 g. Daarbij is de behuizing van de iPhone 16e waterbestendig volgens IP68 (tot 6 meter gedurende 30 minuten) en de A55 volgens IP67 (tot 1 meter gedurende 30 minuten). Geen enorme verschillen, het is ook maar net wat je fijner vindt. Laat je ze in de afwasteil vallen, dan overleven ze het waarschijnlijk allebei. In een zwembad maakt de iPhone beduidend meer kans.

Het verschil in grootte zien we ook terug als we kijken naar de schermen. De Samsung heeft een Super AMOLED-scherm van 6,6 inch, met een resolutie van 1080 x 2340 pixels. En dat is bovendien een always-on display. De iPhone 16e heeft een Super Retina XDR OLED-scherm van 6,1 inch, met een resolutie van 1170 x 2532 pixels. Een always-on display ontbreekt hier echter. Je kiest hier dus voor een iets groter scherm met een wat lagere resolutie en always-on, of voor een kleiner scherm met een hogere resolutie zonder always-on.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Processor

De processors zijn qua specificaties altijd lastig te vergelijken. Een praktijktest zegt over het algemeen een stuk meer, maar daar hebben we uiteraard nog geen kans voor gehad. Desondanks: in de Galaxy A55 zit een Octa-core processor (4x 2,75 GHz en 4x 2.0 GHz) en de iPhone 16e draait op een Hexa-core (2x 4,04 GHz en 4x 2,20 GHz).

Werkgeheugen en opslagruimte

De iPhone 16e heeft 8 GB werkgeheugen en ondersteunt zodoende ook Apple Intelligence wanneer dat in Nederland beschikbaar komt. Bij de Samsung heb je wat meer keuze, namelijk 6 GB, 8 GB en 12 GB, al hangt het deels samen met de hoeveelheid opslagruimte die je kiest.

Bij de iPhone kun je kiezen voor 128 GB, 256 GB en 512 GB. Die laatste hoeveelheid heeft de Samsung A55 niet. Daar heb je alleen 128 GB (met 6 of 8 GB werkgeheugen) en 256 GB (met 6, 8 of 12 GB werkgeheugen). Meer opslagruimte en/of werkgeheugen betekent uiteraard ook een hogere prijs.

Camera’s

Hier zijn redelijk veel verschillen te vinden. De iPhone 16e heeft namelijk maar één (groothoek)camera van 48 MP en f/1.6. Dat is dan wel een Fusion-lens met een 2x zoomoptie. De A55 heeft daarentegen een groothoekcamera van 50 MP en f/1.8, een ultragroothoekcamera van 12 MP en f/2.2, en een macrocamera van 5 MP en f/2.4. Nou gebruiken de meeste mensen voornamelijk de hoofdcamera (groothoekcamera). Die is op de iPhone 16e beter dankzij het grotere diafragma en de 2x zoomoptie. De Samsung biedt met de andere twee lenzen natuurlijk wel meer mogelijkheden.

Aan de voorkant heeft de iPhone 16e een 12 MP-camera met f/1.9 en de Samsung een 32 MP-camera met f/2.2. De A55 heeft dus een selfie-camera met meer megapixels, de 16e heeft er een met een groter diafragma (dat daardoor meer licht binnenlaat).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijduur

Deze is zonder praktijktest ook lastig te vergelijken. We moeten dus afgaan op wat de fabrikanten ons vertellen. Samsung geeft voor de A55 aan: tot 24 uur internetten via wifi, tot 28 uur video afspelen en tot 79 uur audio afspelen. Apple geeft voor de 16e aan: tot 21 uur video streamen, tot 26 uur video afspelen en tot 90 uur audio afspelen. Hier speelt dus mee wat je voornamelijk doet met je smartphone.

Conclusie: iPhone 16e vs Samsung Galaxy A55

Het is geen verrassing dat de iPhone 16e over het geheel genomen beter presteert dan de Samsung Galaxy A55, ook al lijken de verschillen op papier soms niet groot. We denken dat je ze in de praktijk beter zult merken. Maar dat rechtvaardigt uiteraard niet het enorme prijsverschil tussen beide toestellen. De iPhone 16e is zeker geen slecht toestel, maar de prijs is gewoon veel te hoog.

iPhone 16e kopen?

Ben je enthousiast over de nieuwste iPhone? En ben je van plan om de iPhone 16e te kopen? Check dan ons iPhone 16e-prijsoverzicht voor de beste prijzen. De smartphone ligt vanaf vrijdag 28 februari in de winkels.