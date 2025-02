iPhone 16e review round-up: dit is wat de eerste reviews zeggen

Apple lanceerde de iPhone 16e op 19 februari en dit is wat er in de eerste week van de nieuwe iPhone in de reviews is verschenen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16e review round-up

Van buiten ziet de iPhone 16e eruit als een iPhone 14, met een 6,1-inch OLED-scherm inclusief notch en Face ID. Aan de binnenkant zit de A18-chip met 8 GB werkgeheugen, net als de iPhone 16. De iPhone 16e kost momenteel 719 euro. Voor dat geld moet je een paar dingen missen, zoals extra camera’s en MagSafe.

Prestaties

Als het op prestaties aankomt, zeggen alle reviews dat de iPhone 16e een van de beste telefoons is in zijn prijscategorie. Hoewel de GPU één core minder heeft dan de A18-chip in de iPhone 16 en 16 Plus, presteert de iPhone 16e nog steeds goed voor alledaagse taken. CNET merkt echter op dat het verschil in GPU-prestaties merkbaar wordt bij benchmarktests. De grafische prestaties van de nieuwe iPhone blijken gelijk aan die van de GPU van de iPhone 15 en 15 Plus.

Camera

De iPhone 16e heeft een enkele 48-megapixel camera. Hoewel dit dezelfde resolutie is als de camera van de iPhone 16, merkt MKBHD op dat de sensor erachter veel kleiner is, wat resulteert in foto’s met veel minder scherptediepte en minder scherpte in omgevingen met weinig licht. Hierdoor vertrouwt de iPhone 16e bijvoorbeeld veel meer op de Nachtmodus voor foto’s in het donker.

The Verge zegt dat de meeste mensen ondanks de compromissen zonder meer tevreden zullen zijn met de camera van de iPhone 16e. In de meeste gevallen maakt de camera nog steeds goede foto’s en video’s.

Apple C1 en batterijduur

Over de C1-chip, de eerste 5G-modem van Apple, zeggen de reviews dat deze in orde lijkt. Apple heeft niet veel gezegd over de C1, behalve dat hij veel minder stroom verbruikt dan de chips van Qualcomm. Uit tests blijkt dat hij net zo goed presteert als de modem in de rest van de iPhone 16-serie. Daarnaast zijn de reviews ook lovend over de batterij van de iPhone 16e. Volgens Engadget gaat de iPhone 16e zonder problemen langer dan 24 uur mee.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kritiek

De meeste reviews zijn ook consistent in hun kritiek op de iPhone 16e. Ze noemen allemaal dat het ontbreken van MagSafe een probleem kan zijn voor iemand die overstapt van een iPhone 12 of nieuwer. Ook gaat het opladen met de oude Qi-technologie veel langzamer en de iPhone warmt tijdens het proces veel meer op. Ze zijn het ook allemaal eens dat de prijs te hoog is, gezien de beperkingen van de iPhone 16e ten opzichte van andere iPhones.

iPhone 16e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 16e aan te schaffen, houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten. Zo weet je zeker dat je niet teveel betaalt!