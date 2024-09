iPhone 16 (Plus): twee keer zo goed met deze nieuwe functies

Apple heeft de iPhone 16 en iPhone 16 Plus officieel aangekondigd. Het is een bijzonder interessant model geworden en iPhoned zet alles op een rij wat je erover moet weten.

iPhone 16 is eindelijk officieel

Eindelijk is het zover. Na maanden vol geruchten heeft Apple zijn nieuwe vlaggenschip met veel bombarie gepresenteerd. Daarmee is de iPhone 16 nu officieel Apple’s nieuwste telefoon. Net zoals de afgelopen jaren is er ook weer een grotere variant van hetzelfde toestel, genaamd de iPhone 16 Plus. Deze twee apparaten verschillen alleen qua schermgrootte en batterij, voor de rest zijn ze identiek. iPhoned praat je bij over alles wat er nieuw is aan de iPhone 16 en iPhone 16 Plus.

iPhone 16 (Plus) – In het kort

Actieknop

Camera Control-knop

A18-chip

Verbeterde groothoekcamera

Software-update: iOS 18

Speciale AI-functie Visual Intelligence

Vijf chique nieuwe kleuren

iPhone 16: kleuren en opslag

Eerst even de basisfeiten op een rij. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn beschikbaar in vijf verschillende kleuren: wit, zwart, blauw, blauwgroen en roze. De opslagcapaciteit begint net zoals afgelopen jaren bij 128 GB. Wil je meer, dan heb je de keuze tussen 256 of 512 GB. Er is nog steeds geen versie met 1 TB. Qua schermgrootte hebben we het nog steeds over 6,1 inch voor de gewone 16 en 6,7 inch voor de 16 Plus. Beide iPhones laad je op via usb-c, want dat is verplicht in de EU. Tot slot is de batterij iets groter geworden zodat de iPhone 16 het nog langer volhoudt op een acculading.

Nu ook met actieknop

Het is wel een traditie geworden. De Pro-iPhone krijgt een nieuwe functie, en een jaar later is de reguliere iPhone aan de beurt. Denk aan de 48 megapixel-camera en het Dynamic Island. Dat is nu weer het geval. Afgelopen jaar kreeg de iPhone 15 Pro in plaats van de stil-schakelaar de zogeheten actieknop. Aan deze knop kun je zelfgekozen acties toewijzen.

Standaard zet je ermee je iPhone op stil, maar je kunt er ook een Focus mee activeren, de zaklamp inschakelen en nog veel meer. Deze knop viert nu ook zijn introductie op de iPhone 16 en doet daar precies hetzelfde als op de 16 Pro. Na een jaar gebruik kunnen we je al vertellen dat dat best handig is – zeker als je zo’n persoon bent die zijn iPhone toch de hele tijd op stil laat staan.

Camera Control

Tegelijkertijd breekt Apple dit jaar ook met deze traditie. Want één nieuwe functie komt zowel naar de iPhone 16 als naar de Pro. Er viert namelijk nóg een nieuwe knop zijn introductie op de iPhone 16. De zogeheten Camera Control-knop is er speciaal voor de camera-app van de iPhone. Hiermee tovert Apple zijn telefoon bijna om in een echte camera.

Als je ooit een spiegelreflexcamera hebt gebruikt, dan weet je al ongeveer hoe de capture-button werkt. Als je je hem lichtjes indrukt, dan laat due een voorvertoning van je foto zien zonder je de camera-UI. Druk je harder, dan maak je een foto. Maar dat is niet alles. De knop is aanraakgevoelig, waardoor je ook met gebaren kunt werken. Zo kun je op de knop vegen om in te zoomen of een instelling aanpassen.

Verbeteringen aan de camera

Nu we het toch over de camera hebben, die is uiteraard ook onder handen genomen door Apple. Ten eerste het camera-eiland aan de achterkant. Dat is nu pilvormig, met twee lenzen direct onder elkaar. Dat maakt het mogelijk om ruimtelijke video’s op te nemen die je vervolgens op een Vision Pro kunt bekijken. Helemaal nieuw is de mogelijkheid om ruimtelijke foto’s te maken!

De hoofdcamera van de iPhone 16 (Plus) blijft ongewijzigd. Hij schiet dus nog steeds kiekjes met 48 megapixels en een diafragma van f/1,6. De groothoekcamera krijgt wel verbeteringen in de vorm van een groter diafragma en autofocus. Het f-getal daalt van 2,4 naar 2,2. Dat zorgt er in eerste instantie voor dat groothoek-foto’s onder slechte lichtomstandigheden beter uit de verf komen. Daarnaast is er echter ook een nieuwe functie, want je kunt voor het eerst macro-foto’s met de reguliere iPhone maken. Deze modus wordt standaard geactiveerd zodra je de camera dichtbij een onderwerp houdt. De iPhone schakelt dan automatisch over naar de macro-modus.

De nieuwe A18-chip

Onder de motorkap van de iPhone 16 slaat – hoe kon het ook anders – de A18-chip. Uiteraard is deze processor weer een stuk sneller dan zijn voorganger, maar waar die echt in uitblinkt – en ook dat is geen verrassing – is AI. De A18 heeft een nieuwe Neural Engine die helemaal geoptimaliseerd is op het gebruik met Apple Intelligence, tot 2x sneller voor large language models à la ChatGPT. Alles waar AI aan te pas komt, gaat sneller met de A18-chip.

De verwachting is ook dat de iPhone 16 meer werkgeheugen heeft om de AI-functies beter te laten werken. Apple heeft daar tijdens de presentatie echter niet over gerept, dus we wachten nog even de eerste teardown af.

Daarnaast maakt de A18 ook speciale functies mogelijk, die de oudere iPhones niet krijgen. Houd je de Camera Control-knop even ingedrukt terwijl de met de camera naar iets wijst, dan krijg je daar meteen meer info over. Bijvoorbeeld over het restaurant waar je voor staat, een boek dat je hebt gevonden of gewoon de hond die je tegenkwam op straat. Deze functie heet Visual Intelligence.

Overigens zit er nog een addertje onder het gras rondom de AI-functies, want in de EU krijgen we vooralsnog geen Apple Intelligence. Apple is hierover in onderhandelingen met de EU, maar op dit moment weet nog niemand wanneer Apple Intelligence wel in Nederland en België beschikbaar zal zijn. Laten we hopen dat de twee partijen het snel met elkaar eens worden.

De iPhone 16 (Plus) draait op iOS 18

Bij een nieuwe iPhone hoort een nieuw besturingssysteem, dus de iPhone 16 en 16 Plus draaien al direct op het nieuwe iOS 18. In deze versie pas je onder meer het Bedieningspaneel helemaal aan je wensen aan en geef je het thuisscherm een compleet eigen uiterlijk. Ook is er met Wachtwoorden een compleet nieuwe app.

Prijzen van de iPhone 16 (Plus)

Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone 16 en 16 Plus:

iPhone 16: vanaf 969 euro.

iPhone 16 Plus: vanaf 1119 euro.

Dat zijn dezelfde prijzen als afgelopen jaar voor de iPhone 15 en 15 Plus. Wat dat betreft dus goed nieuws. Apple doet niet mee aan krimpflatie, je krijgt nog steeds even veel iPhone voor je geld.

Pre-order iPhone 16 en 16 Plus

De iPhone 16 en 16 Plus zijn pas net gepresenteerd en zijn op dit moment nog nergens te bestellen. Apple heeft nog niet laten weten wanneer de pre-order van start gaat, maar de verwachting is dat dat aanstaande vrijdag is, op 13 september om 14 uur. Als je hem dan meteen bestelt, heb je hem een week later, op 20 september, in huis. Dat is ook meteen de eerste dag dat-ie in de winkels ligt.

