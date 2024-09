iPhone 16 pre-order: wanneer kun je de nieuwe telefoon bestellen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone meteen te kopen? Dit is wanneer de pre-order van de iPhone 16 waarschijnlijk begint!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 verschijnt binnenkort

We hoeven niet lang meer te wachten, want de volgende iPhone verschijnt binnenkort! Op maandag 9 september om 19.00 uur presenteert Apple de iPhone 16. Apple brengt dit jaar opnieuw vier iPhones uit, de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max worden verwacht. Door de aankondiging van het Apple-event weten we ook wanneer de pre-order van de iPhone 16 waarschijnlijk begint.

Doorgaans kun je de nieuwe iPhone de vrijdag na het evenement al bestellen. Dat betekent dat de pre-order van de iPhone 16 al op vrijdag 13 september begint. De officiële release van de nieuwe iPhone is precies een week later. Op vrijdag 20 september verschijnen de toestellen in de winkels voor de normale verkoop. Dat is ook de dag dat de iPhone 16 bij je thuis wordt afgeleverd als je het toestel al hebt besteld.

Levertijden kunnen snel oplopen

Wil je de nieuwste iPhone als eerste gebruiken? Dan is het aan te raden om de iPhone 16 al in de pre-order te bestellen, want de voorraad gaat er vaak snel doorheen na de release van een nieuwe iPhone. Vooral de levertijden van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max lopen waarschijnlijk snel op, zo moesten klanten bij de iPhone 15 Pro Max vorig jaar na de release zes tot acht weken wachten op de nieuwe telefoon.

Het is daarom verstandig om de iPhone 16 vast bij de pre-order te bestellen, zodat je geen last hebt van een lange levertijd. De prijzen van de nieuwe iPhone zijn nog niet bekend. Het is de verwachting dat Apple dezelfde startprijzen doorvoert die we eerder bij de iPhone 15 zagen. Benieuwd hoeveel je voor ieder model betaalt? Dit zijn de verwachte prijzen van de iPhone 16:

Nieuwe functies van de iPhone 16

De pre-order van de iPhone 16 begint dus al bijna. Apple voert een aantal belangrijke aanpassingen door bij de nieuwe smartphone. De grootste verandering zien we onder de motorkap, want alle iPhones worden voorzien een nieuwe A18-chip. Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zien we de A18 Pro-chip, die nog krachtiger is. Met de nieuwe processor hebben alle nieuwe iPhones ondersteuning voor Apple Intelligence.

Andere veranderingen die bij de Pro-modellen worden verwacht zijn een verbeterde camera, grotere displays, cameraknop en een aangepaste titanium behuizing. De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus krijgen de actie- én de cameraknop, meer werkgeheugen en een aangepast camera-eiland. Wil je voor de pre-order nog meer weten over de iPhone 16? Lees dan hier alles over de iPhone 16 (Plus) en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!