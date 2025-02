iPhone 16 vs iPhone 16e: dit zijn de 7 belangrijkste verschillen

Apple heeft een nieuwe iPhone aangekondigd! Ben je benieuwd wat de verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

iPhone 16 vs iPhone 16e

De iPhone 16e is officieel gepresenteerd! De goedkopere telefoon beschikt over veel functies die we eerder al bij de iPhone 16 zagen. Zo draaien beide toestellen op een A18-chip, hebben ze een actieknop en zijn ze voorzien van 6,1-inch oled-scherm. Toch zijn er ook grote verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e, waardoor laatstgenoemde veel goedkoper is. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

1. Behuizing

Er zijn weinig verschillen tussen de behuizing van de iPhone 16 en de iPhone 16e. Beide toestellen zijn ongeveer even groot, zijn gemaakt van aluminium en hebben een glazen achterkant. Het verschil in gewicht is te verwaarlozen: de iPhone 16 weegt 170 gram, bij de iPhone 16e is dat 167 gram. Daarnaast zijn beide toestellen waterbestendig met een IP 68-certificatie.

Zowel de iPhone 16 als de iPhone 16e beschikt over een actieknop, waarbij je zelf bepaalt welke functie je koppelt aan de knop. Maak je geregeld foto’s? Dat gaat bij de iPhone 16 gemakkelijker met de nieuwe cameraregelaar. Deze knop ontbreekt bij de iPhone 16e. De goedkopere iPhone is beschikbaar in de kleuren zwart en wit. Wil je liever een andere kleur? Dan moet je voor de iPhone 16 kiezen, die beschikbaar is in de kleuren wit, zwart, ultramarijn, blauwgroen en roze.

2. Scherm

Zowel de iPhone 16 als de iPhone 16e beschikt over en 6,1-inch oled-scherm. Daar houden de gelijkenissen op, want het display van de iPhone 16 heeft geavanceerdere functies. Zo is de standaard helderheid hoger bij de reguliere iPhone (1000 nits) dan bij het budgetmodel (800 nits). Hetzelfde geldt voor de piekhelderheid, die is 1200 nits bij de iPhone 16e en maar liefst 2000 nits bij de iPhone 16.

Om energie te besparen kan de iPhone 16 de minimumhelderheid verlagen tot 1 nit, bij de iPhone 16e ontbreekt deze functie. Een groot verschil tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e vinden we aan de bovenkant van het scherm. De iPhone 16 heeft een Dynamic Island, terwijl de iPhone 16e het moet doen met de ouderwetse inkeping (notch). Het Dynamic Island blijft exclusief voor de reguliere iPhones. Zowel de iPhone 16 als de iPhone 16e hebben geen ProMotion en always-on scherm.

3. Camera

De grootste verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e zijn terug te vinden bij de camera. De iPhone 16 heeft twee lenzen: een 48- en een 12-megapixelcamera. Bij de iPhone 16e ontbreekt de ultragroothoeklens, waardoor je geen macrofoto’s kunt maken. In plaats daarvan beschikt de iPhone 16e over slechts één 48-megapixel hoofdcamera. Met beide toestellen zoom je tot 2x in zonder kwaliteitsverlies.

Met de enkele camera van de iPhone 16e is het niet mogelijk om ruimtelijke foto’s en video’s te maken, bij de iPhone 16 kan dit wel. Andere verschillen komen vooral naar voren bij de fotobewerking. De iPhone 16 beschikt over de nieuwste generatie van fotografische stijlen en portretten, terwijl de iPhone 16e het nog met de eerdere versie moet doen. Heel veel verschil merk je hier vermoedelijk niet van in de praktijk. De iPhone 16 en de iPhone 16e hebben beide een nacht- en portretmodus.

4. Processor

Onder de motorkap zijn de verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e niet heel groot. De toestellen draaien op Apple’s nieuwe A18-chip, waarmee ze ondersteuning hebben voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Toch is er een klein verschil tussen de processors. De A18-chip in de iPhone 16 heeft een 5-core GPU, bij de iPhone 16e is dat een 4-core GPU. Hierdoor verwerkt de reguliere iPhone grafische taken iets sneller.

Daarnaast heeft de iPhone 16e Apple’s compleet nieuwe C1-modem. Dit is het nieuwe internetmodem van het bedrijf, dat in geen enkel ander toestel zit. Bij de iPhone 16 gebruikt Apple nog een chip van Qualcomm, die meer energie verbruikt. Dit zie je overigens niet terug in de connectiviteit van de toestellen. Zowel de iPhone 16 als de Phone 16e heeft ondersteuning voor 5G-internet.

5. Accu

Vind je een lange accuduur belangrijk bij de volgende iPhone? Dan kun je het beste voor de iPhone 16e kiezen, want die telefoon gaat maar liefst 26 uur meer na één keer opladen. Bij de iPhone 16 is dat vier uur minder, met dat toestel doe je in totaal 22 uur. Dat verschil is opvallend, omdat de goedkopere iPhone een betere accuduur heeft. Beide toestellen ondersteunen snelladen en zijn binnen dertig minuten weer tot vijftig procent opgeladen. Ook usb-c zien we bij de iPhone 16 en iPhone 16e terug.

Wel gaat draadloos opladen veel sneller bij de iPhone 16. De reguliere iPhone heeft ondersteuning voor de oplaadstandaard Qi2, die draadloos laden tot 15 watt mogelijk maakt. Bij een MagSafe lader is dat zelfs tot 25 watt als je de juiste adapter gebruikt. Bij de iPhone 16e ontbreken deze features, de telefoon heeft oplaadstandaard Qi. Dat betekent dat draadloos opladen veel langzamer gaat met slechts 7,5 watt. MagSafe ontbreekt bij de iPhone 16e.

6. Meer verschillen

Verder zien we kleine verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e. Het instapmodel heeft ondersteuning voor wifi 6, terwijl dat bij de reguliere iPhone al wifi 7 is. Ook heeft de iPhone 16 ondersteuning voor Thread, in tegenstelling tot de iPhone 16e. Opvallend is dat de U-chip bij de iPhone 16e ontbreekt, terwijl de reguliere toestellen deze processor al sinds de iPhone 11-serie hebben.

Met de ultra wideband-technologie is het mogelijk om de iPhone nauwkeurig te zoeken. Dezelfde chip zit in de Apple Watch en de AirTag, waarmee de precieze locatie in de Zoek mijn-app wordt getoond. De iPhone SE moest het altijd zonder deze chip doen en dat is nu bij de iPhone 16e eveneens het geval. Dat is een nadeel, want zo blijft nauwkeurig zoeken dus exclusief voor de standaard iPhones.

7. Prijs

De iPhone 16e moet het dus zonder een aantal geavanceerde functies doen, maar dat is ook wel terug te zien in de prijs. Het toestel is goedkoper dan de iPhone 16 en geldt als de goedkoopste iPhone van 2025. De startprijs van de iPhone 16 is 969 euro bij Apple, voor de iPhone 16e betaal je ‘slechts’ 719 euro. Beide toestellen hebben standaard 128 GB aan opslagruimte.

Opslagruimte iPhone 16 iPhone 16e 128 GB 969 euro (nu € 789,-) 719 euro 256 GB 1099 euro (nu € 959,99) 849 euro 512 GB 1349 euro (nu € 1.180,-) 1099 euro

iPhone 16 vs iPhone 16e: conclusie

De verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16e zijn over het algemeen klein. Bij de goedkopere iPhone mist een aantal geavanceerde functies. Zo heeft de telefoon slechts één camera, waarbij ruimtelijke foto’s en video’s, de macromodus en de nieuwste generatie aan fotostijlen ontbreken. Ook features als het Dynamic Island, de cameraregelaar en een hogere schermhelderheid blijven exclusief voor de reguliere iPhones. Vind je deze functies niet belangrijk? Dan is de iPhone 16e het perfecte toestel om te kiezen in 2025. Je betaalt een lager bedrag voor het toestel, maar krijgt wel de nieuwste chip en ondersteuning voor Apple Intelligence. Voor de meeste gebruikers is de 48-megapixelcamera van de iPhone 16e meer dan voldoende, zeker nu de nacht- en portretmodus ook bij de goedkoopste iPhone beschikbaar zijn. Wil je niet de hoofdprijs betalen en ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? In dat geval is de iPhone 16e de beste keuze.

Pre-order iPhone 16e

Ben je enthousiast over de nieuwste iPhone? En ben je van plan om de iPhone 16e te bestellen? De pre-order van de telefoon begint op vrijdag 21 februari 2025 om 14.00 uur (Nederlandse tijd). We raden je aan om er snel bij te zijn, want de voorraad is vaak beperkt bij de release van een nieuwe iPhone. Als je de telefoon in de pre-order bestelt wordt die een week later bij je thuis afgeleverd. Dat gebeurt op vrijdag 28 februari, als de telefoon ook in de winkels verschijnt.