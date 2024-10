iPhone 16 verkoop valt tegen – Apple vermindert productie

De verkoop van de iPhone 16 valt naar verluidt tegen, waardoor Apple heeft besloten om de productie van de telefoon te verlagen. Dit weten we al.

iPhone 16 verkoop

Apple onthult volgende week pas de officiële (verkoop)cijfers van het derde kwartaal, maar het lijkt erop dat de iPhone 16 minder populair is dan verwacht. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft Apple de productie van de iPhone 16 om die reden verlaagd. Door de lage vraag naar de iPhone 16 worden er de komende maanden tien miljoen modellen minder gefabriceerd dan oorspronkelijk het plan was.

De afgeschaalde productie wordt verspreid over de komende negen maanden. Het volgende kwartaal produceert Apple ‘slechts’ 84 miljoen uitvoeringen van de iPhone 16, terwijl er 88 miljoen gepland stonden. In het eerste en tweede kwartaal van 2025 fabriceert Apple eveneens minder iPhone 16-modellen. Het gaat volgens Kuo vooral om de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus, de verkoop van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max valt vooralsnog niet tegen.

Belangrijkste functies missen

Het is opvallend dat Kuo dit zegt, want onderzoeksbedrijf Canalys heeft juist aangegeven dat de iPhone het beste derde kwartaal ooit heeft in 2024. Dit komt vermoedelijk dus niet door de iPhone 16, maar door de verkoop van oudere iPhones. Zo zijn de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) in prijs verlaagd na de release van de iPhone 16. Mogelijk heeft dat de iPhone 15-modellen nog populairder gemaakt.

Aan de andere kant mist de iPhone 16 juist de belangrijkste functies, want Apple Intelligence is in het grootste deel van de wereld nog (lang) niet beschikbaar. Het verschil tussen de iPhone 15 en de iPhone 16 is daardoor erg klein, dat de tegenvallende verkoop van de iPhone 16 mogelijk verklaart. Wanneer Apple Intelligence wel verschijnt is nog onduidelijk. Veel gebruikers wachten daarom voorlopig met het kopen van de nieuwste iPhone.

iPhone 16 Pro wél populair

Het is de verwachting dat de verkoop van de iPhone 16 in het vierde kwartaal veel hoger ligt, door de release van Apple Intelligence en de feestdagen. Dat geldt overigens ook voor de verkoop van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Die toestellen hebben eveneens ondersteuning voor Apple Intelligence. Met iOS 18.1 komen de eerste AI-functies beschikbaar in landen als de Verenigde Staten en Canada.

De tegenvallende verkoop van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zorgt waarschijnlijk niet voor problemen bij Apple, zeker omdat de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max wél goed verkocht worden. De Pro-modellen van dit jaar zijn erg populair, ondanks de hogere prijs. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Bekijk dan onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!