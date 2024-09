iPhone 16 (Plus) verkoop begonnen: haal hier je nieuwe iPhone

De officiële verkoop van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus is begonnen! Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? Hier haal je de nieuwe smartphone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 (Plus) in de winkels

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn eindelijk uitgebracht! Apple kondigde de nieuwe iPhones aan op maandag 9 september, maar nu kun je de toestellen ook in de winkels bekijken en uitproberen. Apple heeft bij de iPhones van dit jaar een reeks nieuwe functies geïntroduceerd, waaronder de cameraregelaar. Met deze knop zijn vrijwel alle camerafuncties binnen handbereik.

Ben je van plan om de iPhone 16 of de iPhone 16 Plus te kopen? Dan raden we je aan om er snel bij te zijn, want de levertijden lopen snel op. Winkels hebben vaak slechts een beperkte voorraad, waardoor de iPhone 16 snel na het begin van de verkoop al uitverkocht kan zijn. Wil je weten waar het toestel wel op voorraad is? Bij deze webwinkels kun je de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus aanschaffen:

Op dit moment is de laagste prijs bij de iPhone 16 (los toestel) € 969,-. Voor een abonnement betaal je minder, de goedkoopste optie is € 49,50 per maand. Wil je de iPhone met de langere batterijduur en het grotere display? In dat geval is de iPhone 16 Plus de juiste keuze. Voor de Plus (los toestel) betaal je € 1.119,-, bij een abonnement is dat € 54,50.

Nieuwe functies bij de iPhone 16

Naast de cameraregelaar heeft Apple het design van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus aangepast. De lenzen zijn bij de nieuwe iPhones recht onder elkaar geplaatst, waardoor je ruimtelijke video’s kunt maken. Deze filmpjes zijn later in 3D te bekijken op een VR-bril of de Vision Pro. Nog een verbetering zien we terug bij de ultragroothoekcamera, je kunt voor het eerst macrofoto’s maken met de reguliere iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onder de motorkap heeft Apple ook belangrijke veranderingen doorgevoerd. De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus beschikken over de krachtige A18-chip en 8 GB aan werkgeheugen. Met deze features werken de telefoons met Apple Intelligence. Zo ben je direct voorbereid op iOS 18.1 (en later), want met de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus weet je zeker dat je ondersteuning hebt voor Apple Intelligence.

Hoesjes voor de nieuwe iPhone

Wil je de iPhone 16 direct na de start van de verkoop halen? Of ga je juist voor de iPhone 16 Plus? De telefoons zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, ultramarijn, blauwgroen en roze. Vooral ultramarijn valt op, want dat is een tint die we nog niet eerder bij de iPhone zagen. De toestellen zijn opnieuw van aluminium gefabriceerd, zoals ook bij de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus het geval was.

Het scherm van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus is veel sterker, want het Ceramic Shield is verbeterd. Dat is het beschermende laagje over het display van de iPhone. Het scherm raakt dus niet meer snel beschadigd, maar toch is het aan te raden om een goed telefoonhoesje aan te schaffen. Zo weet je zeker dat je gloednieuwe iPhone 16 (Plus) is beschermd tegen beschadigingen. Bekijk hier de beste cases: