Er is een model van de iPhone 16 waarbij de verkoop toch niet zo goed loopt als Apple had verwacht. En het is niet de iPhone 16 Plus.

Verrassend: de verkoop van dit iPhone 16-model valt vies tegen

In een nieuw onderzoek van CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) is te zien dat de verkoop van de iPhone 16 Pro vies tegenvalt in vergelijking met vorig jaar. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max waren samen goed voor 38 procent van de iPhone-verkoop in het eerste kwartaal. Dit was vorig jaar bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max nog 45 procent.

Maar bij de iPhone 16 Pro is nog iets opvallends gebeurd. De iPhone 15 Pro was in 2024 goed voor zo’n 22 procent van de verkopen. Dat is bij de verkoop van de iPhone 16 Pro in dit jaar een stuk minder geworden. De verkoop van de 16 Pro was goed voor slechts 17 procent van de totale iPhone-verkoop. Overigens zakte de iPhone 16 Pro Max naar 21 procent (van 23 procent bij de iPhone 15 Pro Max).

Met de iPhone 16-verkoop gaat het een stuk beter dan vorig jaar. De iPhone 16 was pikte namelijk 20 procent in van de verkopen. Dit in tegenstelling tot de iPhone 15 van vorig jaar die slechts uit 14 procent van de verkoop bestond. Deze cijfers zijn gebaseerd op iPhone verkopen in Amerika. Maar ook in Nederland verkoopt de iPhone 16 op dit moment beter dan de iPhone 16 Pro.

De verkopen van de iPhone 16 Plus zijn ongeveer hetzelfde als die bij de iPhone 15 Plus van vorig jaar. Dit toestel is nog altijd het minst populair van de huidige iPhones met zo’n 9 procent van de verkopen. Maar de verkoop blijft stabiel lijkt het.

Toch doet Apple het zeker niet slecht met de verkoop van de iPhone 16. De vier standaardmodellen van de iPhone 16 met de iPhone 16e zijn goed voor 74 procent van de totale iPhone-verkopen in Amerika. Dat is meer dan de 68 procent die de iPhone 15 in maart 2024 behaalde.

Hier moet wel een kanttekening bij geplaatst worden, want in 2024 waren er vier iPhone 15-modellen in tegenstelling tot de vijf iPhone 16-modellen die we dit jaar hebben. De verkopen van de iPhone 16e lijken het verschil te verklaren.

iPhone 16 is populair

Maar eigenlijk is het niet zo heel vreemd dat meer mensen voor de iPhone 16 hebben gekozen en de iPhone 16 Pro links laten liggen. Dit jaar zitten de specificaties van de standaard modellen ontzettend dicht bij die van de Pro-modellen. En daarnaast zijn veel andere zaken flink duurder geworden en wordt er vaker de hand op de knip gehouden. Het is dan ook niet vreemd om het goedkopere model te kiezen wanneer je op zoek bent naar een nieuwe iPhone.

iPhone 16 kopen

Ben je ook toe aan een nieuwe iPhone en wil je niet de hoofdprijs betalen? De iPhone 16 is op dit moment te koop voor € 769,-. Maar bekijk ook nog even ons overzicht met alle iPhone 16 prijzen. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt.