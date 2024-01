Jammer: de iPhone 16 Pro moet deze verbetering toch missen

Apple werkte aan een nieuwe actieknop voor de iPhone 16 Pro, maar de telefoon moet het naar verluidt toch zonder die verbetering doen. Dit is waarom.

Actieknop bij de iPhone 16 Pro

Bij de iPhone 15 Pro (Max) introduceerde Apple vorig jaar de actieknop, die we eerder al bij de Apple Watch Ultra zagen. De button kwam in 2023 voor het eerst naar de iPhone en verving de vertrouwde mute-schakelaar. Je kunt bij de iPhone 15 zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Eerdere geruchten voorspelden een grote verbetering voor de actieknop bij de iPhone 16.

Apple werkt namelijk aan een nieuw design voor de actieknop. De iPhone 15 Pro heeft, in tegenstelling tot eerdere geruchten, geen Haptic Touch. Met die techniek trilt de knop alleen als je hem aanraakt, dus je drukt de knop dan niet fysiek in. De feature werd dit jaar wél bij de iPhone 16 Pro verwacht, maar dat lijkt nu toch niet te gebeuren. Krijgt de actieknop nog wel verbeteringen bij de iPhone 16 Pro?

Nieuwe plannen voor de actieknop

Voor de knoppen bij de iPhone 16 Pro heeft Apple verschillende ontwerpen getest. Het lijkt in ieder geval zo goed als zeker dat er bij de volgende iPhone een nieuwe knop wordt geïntroduceerd, met de Capture-knop kun je de camera makkelijker bedienen. Verder lijkt Apple nog te twijfelen over het formaat van de volumeknop en van de actieknop. Deze designs heeft Apple naar verluidt al getest:

Eén volumeknop met een kleine actieknop;

Eén volumeknop met een grote actieknop en een nieuwe Capture-knop;

Twee volumeknoppen met een grote actieknop een een Capture-knop;

Twee volumeknoppen met een kleine actieknop en een Capture-knop.

In deze volgorde zijn de verschillende prototypes naar buiten gebracht. Het lijkt er nu dus op dat Apple toch weer twee volumeknoppen en een kleine actieknop naar de iPhone 16 Pro brengt. In twee eerdere testmodellen had de iPhone 16 Pro nog een grote actieknop, vergelijkbaar met de grootte van de volumeknop. Bij het nieuwste prototype kiest Apple toch weer voor een kleine actieknop.

Definitieve design onduidelijk

Apple gaat vermoedelijk dus geen grote verbeteringen doorvoeren bij de actieknop van de iPhone 16 Pro (Max). Ook de volumeknoppen blijven ongewijzigd. Het grootste verschil gaan we zien bij de Capture-knop, die alleen naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max komt. Bij de ‘normale’ iPhone 16 (Plus) introduceert Apple de actieknop, die komt dit jaar dus naar alle toestellen.

Het is overigens goed mogelijk dat Apple later besluit om het design toch aan te passen. De prototypes die al naar buiten zijn gekomen zijn slechts testmodellen. Apple is nu dus verschillende ontwerpen aan het uitproberen, pas later wordt het definitieve design gekozen. De iPhone 16 Pro kan dus toch nog een verbeterde actieknop krijgen in vergelijking met de iPhone 15. Lees hier alvast meer over de verschillen tussen de iPhone 15 en 16!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.