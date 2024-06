iPhone 16 geruchten: deze veranderingen komen eraan in 2024

De reguliere iPhone 16 ondersteunt vermoedelijk Apple Intelligence, maar krijgt nog veel meer veranderingen die een overstap de moeite waard maken. Dit zijn de verwachtingen!

iPhone 16 krijgt deze veranderingen

De meeste geruchten van de afgelopen tijd gingen over de iPhone 16 Pro-modellen. Toch komen er ook verbeteringen voor de reguliere modellen van de iPhone 16-serie. Apple Intelligence moeten we in de EU voorlopig missen, maar er zijn ook veranderingen die je wel direct kunt verwachten bij de iPhone 16 en iPhone 16 Plus.

Een nieuwe chip

Iets dat vrijwel zeker gaat gebeuren is een chip-upgrade. Sinds de iPhone 14 is Apple overgestapt op een systeem waarbij de nieuwste chip voor de Pro-modellen is en de vorige versie voor de reguliere modellen wordt gebruikt. Zo gebruikten de Pro-modellen van de iPhone 14 en iPhone 15 respectievelijk de A16 Bionic en A17 Pro, en de reguliere modellen de A15 Bionic en A16 Bionic.

Dankzij deze wijziging hebben de Pro-modellen een aanzienlijk krachtigere chip dan de niet-Pro-modellen. Als dit zo blijft voor de iPhone 16, is het waarschijnlijk dat de A17 Pro-chip wordt hergebruikt voor de iPhone 16, terwijl de iPhone 16 Pro-lijn overgaat op de A18-chip. Er zijn echter ook geruchten dat de A18 voor de hele iPhone 16-serie zal worden gebruikt.

De verandering van chip is hoe dan ook belangrijk voor de iPhone 16. De A17 met 8 GB RAM is de eerste iPhone-chip die compatibel is met Apple Intelligence. Een verschuiving naar de A17 is dus in elk geval noodzakelijk voor de volgende iPhone-releases.

Een beter scherm

Sinds de lancering van de iPhone 15 doen geruchten de ronde dat de schermen van de iPhone 16 in het algemeen groter zullen worden. Maar terwijl de Pro-modellen naar verwachting ongeveer 0,2 inch per stuk groter worden, zullen de reguliere modellen naar verwachting ongeveer even groot en even zwaar worden als die van de iPhone 15-serie. In theorie betekent dit dat de iPhone 16 een scherm van 6,1 inch zou moeten krijgen en de iPhone 16 Plus een scherm van 6,7 inch.

Ondanks dezelfde fysieke afmetingen is er nog een andere wijziging die het toestel zou kunnen verbeteren: schermen met BRS-technologie (Border Reduction Structure). Het eerste gerucht hierover verscheen in maart, maar in april werden er problemen gemeld met de productie hiervan. Afgelopen maand verscheen er een gerucht dat de Pro-modellen de dunste randen ooit gaan krijgen. Maar er is een kans dat de reguliere modellen dit ook krijgen.

Een verbeterde camera

Ook bij de camera gaan de meeste geruchten over de iPhone 16 Pro-modellen. Er wordt heftig gediscussieerd over de tetraprismalens. Die komt naar beide Pro-modellen, maar waarschijnlijk nog niet naar de reguliere modellen. Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max is het straks mogelijk om tot 5x in te zoomen.

We verwachten bij de reguliere iPhone 16 wel een verandering in het camera-eiland. Verschillende mallen en dummy’s laten een verticale camera-opstelling voor de iPhone 16 en iPhone 16 Plus zien, in plaats van de diagonale plaatsing in een vierkant. Door deze aanpassing is het mogelijk dat de iPhone 16 ruimtelijke video’s kan opnemen voor de Vision Pro.

Er gaan ook geruchten over nieuwe lenscoatings om lensflares en andere artefacten te verminderen. En er zouden mogelijk dunnere lenzen worden gebruikt, waardoor het gewicht afneemt. Bij gebrek aan concrete geruchten over veranderingen aan de sensor bij de reguliere modellen, is het aannemelijk dat Apple wat dat betreft niet veel zal veranderen. De grootste aanpassingen zien we dus bij de camera van de iPhone 16 Pro.

Een nieuwe actieknop

De actieknop op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max verving de mute-schakelaar door een multifunctionele knop. De reguliere iPhone 15 behield de mute-schakelaar. Voor de iPhone 16 is de verwachting dat de actieknop ook naar de ‘normale’ modellen komt. Een logische stap gezien Apple’s voorliefde voor het overdragen van Pro-functies naar niet-Pro-varianten. Er zijn ook geruchten dat de iPhone 16 Pro een capture-knop krijgt. Of dit een van de veranderingen is die naar de iPhone 16 komt, is onduidelijk.

Een betere batterij

Apple probeert al lang om de levensduur van de batterij te verlengen, hetzij door de capaciteit te verhogen, hetzij door energiezuiniger te werken. Er gaan geruchten dat de batterijcapaciteit voor de meeste modellen beter wordt.

Voor de iPhone 16 wordt een accucapaciteit van 3561 mAh verwacht, tegenover 3367 mAh voor de iPhone 15. Voor de iPhone 16 Plus gaat het volgens de geruchten de andere kant op. De verwachting is een batterij met een capaciteit van 4006 mAh, wat minder is dan de 4407 mAh batterij in de iPhone 15 Plus. Het is alleen niet duidelijk hoe accuraat de geruchten zijn.

Andere veranderingen kunnen te maken hebben met de technologieën die worden gebruikt om de batterijen te maken. Mogelijk worden ze ook milieuvriendelijker, aangezien Apple eerder heeft verklaard dat alle batterijen in 2025 volledig gerecycled kobalt zullen gebruiken. Het is in ieder geval te hopen dat de accu veel beter wordt, zodat je iPhone niet meer iedere nacht aan de lader hoeft.

