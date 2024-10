De iPhone 16 is eigenlijk veel te goed (en dit is de reden van Apple)

De standaard versie van de iPhone 16 is zo goed dat je bijna geen reden meer hebt om voor een Pro-model te kiezen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De reden dat de iPhone 16 veel te goed is

Apple deed iets met de iPhone 16-serie dat veel mensen verbaasde. Het basismodel werd krachtiger dan ooit, waardoor er minder redenen overbleven om te upgraden naar de iPhone 16 Pro. Recente berichten over de volgende iPhone SE zouden kunnen verklaren waarom.

De afgelopen jaren waren de aankondigingen van de nieuwste iPhones niet erg spannend. En dat komt vooral doordat ze erg lijken op de Pro-modellen van een jaar eerder. Meestal krijgt het nieuwe basismodel dezelfde chip als het Pro-model van het jaar ervoor, samen met wat andere functies. Maar dit jaar was anders.

Veel nieuwe functies

Het basismodel van de iPhone 16-serie kreeg een gloednieuwe A18-chip, die bijna net zo goed is als de A18 Pro-chip. En ook de cameraregelaar, een functie die in elk ander jaar zeker exclusief voor de Pro zou zijn geweest, zien we terug op het basismodel.

Verder is de nieuwe iPhone voorzien van de nieuwe tweede generatie fotografische stijlen, de actieknop en ondersteuning voor Apple Intelligence. De iPhone 16 is bijzonder aantrekkelijk en de vraag rijst waarom Apple hem zo goed heeft gemaakt. De reden heeft waarschijnlijk te maken met de iPhone SE 4.

iPhone SE 4

Er zijn al veel geruchten die aangegeven dat de iPhone SE 4 van komend voorjaar grote veranderingen brengt naar de budgetoptie van de iPhone. Zo krijgt de iPhone SE 4 een oled-scherm met dunnere randen en een notch, geen thuisknop meer, een A18-chip met 8 RAM werkgeheugen en ondersteuning voor Apple Intelligence, en een 48 MP hoofdcamera en een 5G-modem.

Het lijkt er dus op dat je met de iPhone SE 4 meer dan ooit veel waar voor je geld krijgt. De prijs is weliswaar nog niet bekend, maar we gaan ervan uit dat die net als bij de voorganger rond de 529 euro zal liggen.

Verschil is belangrijk

Als Apple het gebruikelijke stramien niet had gewijzigd en belangrijke innovaties van de iPhone 16 had achtergehouden, dan zou het verschil tussen de iPhone 16 en de iPhone SE 4 te klein zijn. Niemand kiest voor de iPhone 16 als je voor een paar honderd euro minder een iPhone kunt kopen die nagenoeg even goed is.

Maar in dit geval krijg je voor dat geld een Dynamic Island, een ultragroothoekcamera, een actieknop en een cameraregelaar (later ook met Visuele Intelligentie). Al deze items laten een duidelijk verschil zien. Als je straks een iPhone SE 4 en een iPhone 16 naast elkaar houdt, zie je alle verschillen direct. En dat is belangrijk.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op deze manier heeft Apple met de iPhone 16-serie en de SE 4 voor elk prijspunt een sterk model in de aanbieding. Wil je een budgetoptie, dan biedt de iPhone SE 4 veel waar voor je geld. Wil je moderne functies, dan kun je prima terecht bij de iPhone 16. En wil je echte en topmodel, dan is er nog altijd de iPhone 16 Pro.