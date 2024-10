iPhone 16 teardown: repareren is eindelijk gemakkelijker geworden

Uit de eerste teardown van de iPhone 16 blijkt dat er een aantal verbeteringen zijn als het gaat om de repareerbaarheid. Dit moet je weten!

iPhone 16 teardown: repareren is gemakkelijker

De iPhone 16-serie bevat verschillende verbeteringen op het gebied van de repareerbaarheid. De belangrijkste verandering in de hardware is misschien wel een nieuw type batterijlijm. Daardoor kan de batterij namelijk eenvoudiger en veiliger worden vervangen als het frame van de iPhone is verwijderd.

iFixit video

iFixit demonstreert dit in actie in de eerste iPhone 16 teardown video, die je hieronder kunt bekijken. Door een elektrische stroom met een laag voltage toe te passen, laat de lijm die de batterij vasthoudt los. Vervolgens springt de batterij netjes uit het chassis van de iPhone. Dit gaat allemaal heel eenvoudig en is een flinke verbetering ten opzichte van eerdere iPhone-batterijen.

Eerdere iPhone-batterijen werden vastgelijmd met normale lijm. Die moest je verwijderen door middel van vier rekbare kleefstrips. Dat is behoorlijk lastig en soms gaan de strips kapot. In dat geval heb je geen andere keuze meer dan de batterij er met gereedschap uit te halen. Als de batterij tijdens dit proces beschadigd raakt, is er een aanzienlijk risico dat er brand ontstaat.

De iPhone 16 teardown video laat zien dat de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus op dit moment voorzien zijn van dit nieuwe reparatieproces. De batterijen in de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben nog steeds de oude bekende rekbare kleefstrips. Wel zitten de batterijen zelf nu in een nieuwe metalen behuizing.

Als alles goed blijft gaan met de iPhone 16, is het niet onwaarschijnlijk dat de nieuwe elektrische lijm de komende jaren wordt uitgerold naar alle iPhone-modellen (en misschien ook wel naar andere Apple apparaten). Zeker nu in april van dit jaarin de EU de ‘Recht op reparatie‘-wet is aangenomen.