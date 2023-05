‘iPhone 16 wordt supergroot (en krijgt het grootste scherm ooit)’

De iPhone 15 is nog niet eens uit, maar de geruchten over de opvolger verschijnen al. De iPhone 16 Pro (Max) krijgt namelijk het grootste iPhone-scherm ooit!

iPhone 16 Pro (Max) krijgt het grootste iPhone-scherm ooit

De iPhone 15 zal in september verschijnen, maar naar verwachting zal er op het eerste gezicht niet zo heel veel veranderen. Volgend jaar is het de beurt aan de iPhone 16, maar die krijgt in ieder geval een flinke aanpassing. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max krijgen namelijk het grootste scherm ooit voor een smartphone van Apple.

Dit zegt doorgaans betrouwbare schermanalist Ross Young. Volgens Young zal de iPhone 16 Pro een scherm van 6,3 inch krijgen. De iPhone 16 Pro Max doet er nog een schepje bovenop en gaat naar van 6,9 inch. Young zegt er wel bij dat deze afmetingen ‘naar boven afgerond’ zijn, dus ze kunnen iets kleiner uitvallen.

De iPhone 14 Pro Max heeft een display van 6,7 inch. De iPhone 14 Pro een iets kleiner scherm van 6,1 inch. Waarschijnlijk blijft de aankomende iPhone 15-serie ook bij deze schermafmetingen steken. Apple houdt al jaren vast aan deze groottes van het scherm bij de Pro en Pro Max-serie. Daarom is de beslissing om het scherm van de iPhone 16 Pro (Max) groter te maken op zijn minst opvallend.

iPhone 16 release: zo lang moet je nog wachten

Jammer genoeg moeten we nog wel even wachten tot we het zeker weten. Apple brengt nieuwe iPhones doorgaans in september uit. Wanneer je dus een iPhone 16 Pro of een iPhone 16 Pro Max met het groter scherm wilt kopen, moet je waarschijnlijk nog tot september 2024 wachten.

