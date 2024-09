iPhone 16 scherm geruchten: dit is wat je kunt verwachten

Er zijn al heel wat geruchten verschenen over het scherm van de iPhone 16, dus het is de hoogste tijd om ze allemaal op een rij te zetten!

iPhone 16 scherm geruchten

Niet alle geruchten die verschijnen zijn even betrouwbaar. Welke wel en niet realiteit worden, blijft natuurlijk nog even afwachten.

Grootte en helderheid

Een van de eerste geruchten gaat over de grootte van de schermen. De schermen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zouden gelijk blijven aan die van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus (6,1 inch en 6,7 inch). De schermen van de iPhone 16 Pro en Pro Max worden daarentegen groter: 6,3 inch en 6,9 inch.

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zouden bovendien een nieuw scherm krijgen. Het worden dan de eerste iPhones met het M14 oled-scherm van Samsung. Dit nieuwe display gaat veel langer mee en is bovendien een stuk feller. De maximale helderheid bedraagt bij de nieuwe iPhone Pro’s standaard 1200 nits, waar dat bij de iPhone 15 Pro Max nog 1000 nits is. Hierdoor lees je het scherm nog beter af in direct zonlicht en zijn de kleuren een stuk levendiger.

Dynamic Island en Face ID

Er gaan geruchten dat de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus net als hun voorgangers het Dynamic Island krijgen. Dit in tegenstelling tot de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Bij de Pro-modellen verdwijnt de Face ID-sensor namelijk onder het scherm, waardoor het Dynamic Island overbodig wordt.

De voorkant van de iPhone 16 Pro-modellen bestaat dus volledig uit scherm. Er is wel nog een klein puntje zichtbaar vanwege de frontcamera. Bovendien zijn de schermranden ook weer een stukje dunner. De iPhone 15 kreeg in 2023 al schermranden die veel dunner zijn, maar bij de iPhone 16-modellen doet Apple er nog een schepje bovenop!

ProMotion en always-on

De speciale LTPO-panelen (Low Temperature Polycrystalline Oxide) van de iPhone 15 Pro Max hebben ProMotion, waardoor het scherm een variabele vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz ondersteunt. Verwacht wordt dat Apple die panelen ook bij de iPhone 16-serie alleen in de Pro-modellen zal gebruiken. Dit betekent dus dat ProMotion beperkt blijft tot de Pro-modellen, waardoor de reguliere iPhones dit jaar opnieuw geen always-on scherm krijgen.

De iPhone 17 en de iPhone 17 Plus krijgen volgens andere geruchten wel een OLED-scherm met ProMotion. Dit zouden dan de eerste ‘standaard’ iPhones zijn die ook een always-on scherm krijgen. Hier moeten we natuurlijk wel eerst weer een jaar op wachten.

iPhone 16 scherm geruchten: Apple-event

Welke geruchten over de schermen van de nieuwe iPhones werkelijkheid worden, weten we op maandag 9 september. Dan presenteert Apple de iPhone 16-reeks namelijk tijdens het ‘It’s Glowtime‘-event dat om 19 uur Nederlandse tijd begint.