iPhone 16-prototypes verklappen nieuw design

Het is zover, de eerste prototypes van de iPhone 16 zijn opgedoken. Op basis daarvan zijn renders gemaakt – en dit verklappen ze over het iPhone 16 design.

iPhone 16 met vernieuwd design

De iPhone 16 wordt uiteraard Apple’s toptoestel van 2024. Zoals ieder jaar verwachten we de nieuwe telefoon in september. Maar uiteraard is Apple nu al bezig met de ontwikkeling ervan. Sterker nog: deze is al zo ver gevorderd dat ergens in Cupertino al de eerste prototypes gemaakt zijn. Deze zijn gelekt, en op basis van die informatie zijn concrete renders gemaakt die zo’n beetje alle designfeatures verklappen. En een grote designverandering komt ons wel heel bekend voor.

Nieuw camera-eiland

Het designelement dat waarschijnlijk de grootste verandering zal ondergaan, is het camera-eiland aan de achterkant. Op dit moment lijkt Apple met twee ontwerpen te experimenteren. Ten eerste het bekende iPhone 12-eiland met afzonderlijke cameralenzen, ten tweede het iPhone X-uiterlijk met één gecombineerd onderdeel voor alle lenzen. Met twee camera’s heeft dat de vorm van een pilletje, zoals je op de afbeelding hieronder kunt zien.

Bij beide designs zit de flits op dezelfde positie, waardoor het dus aannemelijk is dat dat ook bij het definitieve iPhone 16-ontwerp zo zal zijn.

Veranderde knoppen in iPhone 16 design

Ook de knoppen krijgen bij de iPhone 16 weer de nodige vernieuwing. Dit jaar bij de iPhone 15 Pro maakten we voor het eerste kennis met de actieknop. De vervangt de mute-schakelaar en maakt het mogelijk om andere acties eraan toe te kennen. Uiteraard kun je ermee je iPhone op stil zetten, maar daarnaast kun je ook een Focus laten activeren of de camera openen. Dankzij ondersteuning voor Opdrachten zijn er uiteindelijk bijna geen grenzen voor wat je met de actieknop kunt. De nieuwste renders van de iPhone 16 laten zien dat deze actieknop naar álle modellen van Apple’s nieuwste telefoon zal komen. Bovendien wordt die hoogstwaarschijnlijk aanraakgevoelig en kan dus niet meer ingedrukt worden.

Daarnaast zien we een nieuwe lay-out voor de volumeknoppen aan de linkerkant van de iPhone. Nu zijn dat er nog twee afzonderlijke knoppen, maar Apple experimenteert met een gecombineerd ontwerp. In tegenstelling tot eerdere plannen lijken de knoppen echter niet capacitief (touch-gevoelig) te worden, maar gewoon ouderwets mechanisch.

Nog een nieuwe knop

Spannender is een compleet nieuwe knop die de iPhone 16 mogelijk gaat krijgen. Deze heeft nu nog de weinig spannende naam ‘Capture-knop’ en zit aan de rechterzijde van de telefoon, onder de zijknop. Deze krijgt dan juist wel een solid-state-ontwerp en kan dus niet meer ingedrukt worden. Trilmotortjes worden bij aanraking geactiveerd en geven de illusie dat je een knop indrukt. Net als bij de thuisknop van de huidige iPhone SE.

Wat je met de nieuwe capture-knop kunt? Dat is nog een geheim van Apple. We hebben wel wat vraagtekens waarom deze knop op de iPhone nodig is. Met de actieknop kun je toch al alles? Maar wie weet, misschien verrast Apple ons met een geniale toepassing die we straks niet meer willen missen.

Tegelijkertijd is er overigens ook een prototype zonder capture-knop. Op dit design wil Apple terugvallen als er technische problemen zijn met de implementatie.

iPhone 16 design voorkant

Terwijl de zijkanten en achterkant van de iPhone 16 behoorlijk wat veranderingen krijgt, zal de voorkant grotendeels hetzelfde blijven. Dat betekent: een bijna randloos scherm en een Dynamic Island voor de Face ID-camera. Uiteraard houden we ook usb-c als aansluiting.

Wat de kleuren betreft, zijn er nu al prototypes in geel, roze en middernacht (donkerblauw). Deze lijst val niet volledig zijn, maar de kans is groot dat in ieder geval deze kleuren straks beschikbaar zijn.

De grootste vernieuwingen

We vatten nog even de grootste vernieuwingen voor je samen. Waarschijnlijk krijgt de iPhone 16 een vernieuwd camera-eiland, dat of meer gaat lijken op dat van de iPhone 12, of op dat van de iPhone X. Daarnaast komt de actieknop naar alle modellen van de iPhone 16 en wordt aanraakgevoelig. Ten slotte is er dus de nieuwe capture-knop, maar wat die precies gaat doen, weten we nog niet.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de iPhone 16? Schrijf je dan vooral in voor de iPhoned-nieuwsbrief waarin we je dagelijks of wekelijks op de hoogte houden van het laatste nieuws.