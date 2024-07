iPhone 16 Pro krijgt Wifi 7 – hierom is dat cool

Het duurt nog maar iets langer dan een maand totdat de iPhone 16-serie gelanceerd wordt, daarom komen er steeds meer geruchten naar buiten. Het nieuwste? De iPhone 16 Pro krijgt ondersteuning voor Wifi 7. Hierom is dat leuk.

iPhone 16 Pro met Wifi 7

Bij elke nieuwe iPhone hoort uiteraard verbeterde hardware. Bijvoorbeeld een nieuwe processor, een scherm met meer pixels en/of kleuren of een camera die nog scherpere beelden maakt. In eerste instantie zou je denken dat de processor met name belangrijk is voor de snelheid van de telefoon. Nu is die chip zeker niet onbelangrijk, maar er is nog een andere factor die minstens even belangrijk is.

Want wat doe je het meest met je iPhone? Oké oké, apps gebruiken. Maar wat doen die apps dan? Gebruikmaken van je internetverbinding. En dat wordt op de iPhone 16 Pro dus stukken sneller, dankzij Wifi 7. Dat laat DigiTimes weten.

Wifi 7 is razendsnel

Met Wi-Fi 7 kunnen apparaten tegelijk communiceren via de 2,4 GHz-, 5 GHz- en 6GHz-band. Dit leidt tot aanzienlijk hogere Wifi-snelheden, een lagere latentie en een betrouwbaardere verbinding. De theoretische maximumsnelheid van Wifi 7 is meer dan 40 Gbps, wat ongeveer vier keer sneller is dan de huidige Wi-Fi 6E standaard.

Wel zit er een addertje onder het gras, want om die snelheden te halen, moet je uiteraard een router hebben die Wifi 7 ondersteunt. Die zijn er nog niet zo heel veel, maar de kans is groot dat als Apple de techniek omarmt, er snel andere merken zullen volgen.

En de gewone iPhone 16 dan?

Het lijkt er overigens op dat alleen de Pro-lijn ondersteuning krijgt voor Wifi 7. De gewone iPhone 16 zou in dat geval dus blijven steken op Wifi 6E. Gelukkig zijn er genoeg andere dingen waarbij het standaardmodel wél even goed wordt als het duurdere. Zo is het aannemelijk dat de twee varianten een krachtige A18-chip krijgen en dat beide voor alle beschikbare lenzen een 48 MP-sensor gebruiken. Er is dus nog genoeg om naar uit te kijken.

