Nu al gelekt: iPhone 16 Pro krijgt deze vernieuwingen

De iPhone 15 ligt nog maar een paar weken in de winkels, maar er zijn nu al geruchten over de iPhone van 2024. Een Apple-analist heeft details onthuld van wat je van de iPhone 16 Pro mag verwachten.

iPhone 16 Pro: vernieuwingen

Website 9to5Mac heeft een rapport van analist Jeff Pu van Haitong International Securities ingezien, waarin hij zijn verwachtingen voor de nieuwe iPhones van volgend jaar deelt. Hij verklapt veel details, dus ga er maar goed voor zitten.

Allereerst het scherm: alle iPhones zouden 0,2 inch groter zijn. Dit betekent dat de kleinere iPhone 16 en iPhone 16 Pro een display van 6,3 inch krijgen. De grotere iPhone 16 Plus en iPhone 16 Pro Max worden de grootste iPhones ooit, met een schermdiagonaal van 6,9 inch.

Het gerucht is niet verrassend, want eerder voorspelden de betrouwbare Ming-Chi Kuo en Ross Young al dat de iPhone 16-serie er in grotere maten komt. Young sprak van een 6,27-inch en 6,86-inch display.

Camerasysteem

Doordat de iPhone 16 Pro groter is dan zijn voorganger, zal Apple in staat zijn om het toestel uit te rusten met dezelfde tetraprisma-lens als de iPhone 15 Pro Max nu heeft. Nu is de 5x optische zoomlens exclusief voor de Pro Max, maar straks beschikken zowel de 16 Pro als 16 Pro Max erover. Opnieuw heeft de lens een 12-megapixelsensor. Dit is in lijn met eerdere uitspraken van Kuo.

Wat Apple ook aan het camerasysteem van de Pro verbetert, is de ultragroothoeklens. Deze is al sinds de iPhone 13 Pro hetzelfde gebleven en maakt foto’s met 12 megapixels. Dit wordt flink beter, want volgens Jeff Pu rust Apple de ultragroothoek uit met een 48-megapixelsensor – net zoals bij de hoofdcamera.

5G en wifi

De iPhone 15 Pro is de eerste met Wifi 6e-ondersteuning, maar zijn opvolger beschikt mogelijk over Wifi 7. Dit is de nieuwe wifi-standaard en die bereikt snelheden tot 46 Gbps, vier keer meer dan Wifi 6.

Ook de 5G-snelheden gaan er mogelijk op vooruit. Pu speculeert dat de iPhones zijn geleverd met Qualcomm’s Snapdragon X75-modem, die downloadsnelheden tot 7,5 Gbps bereikt.

Uiteraard komt er ook een nieuwe A18 Pro-chip. De processor is gebouwd met het 3-nanometerproces, hetzelfde als bij de A17 Pro. Het werkgeheugen blijft met 8 GB RAM gelijk aan de iPhone 15 Pro.

