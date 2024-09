iPhone 16 Pro (Max) verkoop gestart in Nederland: dit zijn de beste deals

Apple is begonnen met de verkoop van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max in Nederland! Bekijk hier waar je de telefoon het beste kunt halen.

iPhone 16 Pro (Max) verkrijgbaar

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn officieel te koop in Nederland en België! Apple onthulde de telefoons al op maandag 9 september, maar de toestellen zijn sinds vrijdag 20 september in de winkels verkrijgbaar. De iPhone 16 Pro Max is de grootste smartphone die Apple ooit heeft gemaakt, want de telefoon beschikt over een 6,9-inch display. Bij de iPhone 16 Pro is dat 6,3 inch.

Net als bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus geldt dat bij de Pro-modellen de levertijden snel oplopen. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn erg populair, maar zijn slechts beperkt beschikbaar. Heb je de nieuwe iPhone niet in de voorverkoop gekocht? Wees er dan nu snel bij, want als je te lang wacht wordt de iPhone 16 Pro (Max) pas weken na de start van de verkoop bij je afgeleverd. Hier zijn de nieuwe iPhones nog op voorraad:

Voor de iPhone 16 Pro (los toestel) betaal je op dit moment € 1.229,-, als je een abonnement afsluit is dat slechts € 73,50. Heb je liever een grotere telefoon? Bij de iPhone 16 Pro Max (los toestel) is de laagste prijs nu € 1.479,-, bij een abonnement is dat € 73,50.

Meer over de iPhone 16 Pro (Max)

Apple heeft bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zowel onder als boven de motorkap veranderingen doorgevoerd. Beide toestellen hebben een gepolijste titanium afwerking, terwijl dat bij de iPhone 15 Pro (Max) nog geborsteld was. Daarnaast heeft Apple de schermranden van de Pro-modellen nóg dunner gemaakt. Onder de vergrendelknop vinden we de cameraregelaar, de nieuwe knop die werkt met trilmotoren.

Met de cameraregelaar maak je foto’s en video’s bij de iPhone 16 Pro (Max). De kwaliteit van deze beelden is een stuk beter, want de ultragroothoekcamera heeft voor het eerst 48 megapixel. Ook de hoofdcamera beschikt over 48 megapixel, waardoor je enorm scherpe foto’s kunt maken. Nog een voordeel: de iPhone 16 Pro én de iPhone 16 Pro Max zijn voorzien van een tetraprismalens. Inzoomen is met deze lens geen probleem meer voor de toestellen.

Hoesjes voor de iPhones

Apple heeft bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max gekozen voor de A18 Pro-chip, waarmee de smartphones gegarandeerd ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. Zo weet je zeker dat je nieuwe iPhone wordt uitgebreid met handige AI-functies, want vrijwel iedere Apple-app wordt voorzien van Apple Intelligence. Met de krachtige processor kan de iPhone 16 Pro (Max) probleemloos meerdere taken op hetzelfde moment draaien.

Ben je van plan om de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max direct te halen? Zorg er dan voor dat je direct een telefooncase aanschaft, zodat het toestel beschermd is tegen krasjes en andere schade. Het scherm van de iPhone 16 Pro (Max) is sterker dan bij eerdere iPhones, maar het advies blijft altijd om het apparaat in een telefoonhoesje te doen. Dit zijn de beste cases van het moment: