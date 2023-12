iPhone 16 Pro krijgt verbeterde ultragroothoeklens – dit weten we al

De iPhone 16 Pro krijgt volgens geruchten een verbeterde ultragroothoeklens, waarmee je veel scherpere foto’s kunt maken. Dit weten we al over de nieuwe camera.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro krijgt nieuwe 48-megapixelcamera

Bij de iPhone 14 Pro (Max) introduceerde Apple voor het eerst een standaard groothoeklens met 48 megapixels. Dezelfde camera zagen we dit jaar terug bij de gehele iPhone 15-serie, dus ook bij de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. Bij de iPhone 16 gaat Apple volgens nieuwe geruchten weer een stap verder, want dan krijgt ook de ultragroothoeklens een flinke verbetering.

Lees ook: iPhone 16-prototypes verklappen nieuw design

Nu is de ultragroothoeklens nog een 12-megapixelcamera, net als de telelens van de iPhone 15. Bij de iPhone 16 wordt de ultragroothoeklens een 48-megapixelcamera, dat zorgt voor veel mooiere foto’s en video’s. Deze camera komt dan alleen naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. En dat is niet de enige verandering die Apple doorvoert bij de camera van de iPhone 16.

Inzoomen wordt beter bij de iPhone 16 Pro

Bij de iPhone 16 Pro wordt de ultragroothoeklens dus eveneens een 48-megapixelcamera. Daarnaast komt de nieuwe tetraprismalens, die we voor het eerst zagen bij de iPhone 15 Pro Max, volgend jaar ook naar de iPhone 16 Pro. Dat betekent dat je straks met beide Pro-modellen tot 5x in kunt zoomen. Nu ben je bij de iPhone 15 Pro nog beperkt tot 3x, bij de iPhone 15 Pro Max is tot 5x wel al mogelijk.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een ander voordeel van de nieuwe ultragroothoeklens is dat de iPhone 16 Pro mooiere foto’s kan maken bij weinig licht. De camera heeft namelijk een sensor die lichtgevoeliger is. Hierdoor wordt er meer licht opgevangen, dat veel verschil maakt als je een foto of video schiet in een donkere omgeving. Wanneer je ‘s avonds of ‘s nachts een foto maakt, zie je alsnog een relatief lichte afbeelding.

Meer weten over de volgende iPhone

De nieuwe ultragroothoeklens komt volgend jaar naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Hierdoor zijn de telefoons weer gelijkwaardig wat betreft de camera’s, want ook de tetraprismalens komt naar de iPhone 16 Pro. Dat heeft vermoedelijk te maken met de behuizing van het toestel, de iPhone 16 Pro wordt namelijk veel groter. Daardoor is er naar verluidt genoeg ruimte voor de tetraprismalens.

Lees ook: iPhone 16 krijgt verbeterde microfoon (met grote voordelen)

Naast de verbeterde ultragroothoeklens voert Apple nog meer veranderingen door bij de iPhone 16. Zo krijgt de gehele iPhone 16-serie volgens geruchten een nieuwe ‘Capture Button‘ en past Apple volgend jaar de schermformaten van alle iPhones aan. Wil je meer weten over de iPhone 16? Lees dan hier wat je van de volgende iPhone kunt verwachten!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.