iPhone 16 Pro krijgt nieuwe roze kleur (maar niet zoals je denkt)

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max verschijnen in september naar verluidt in een nieuwe roze kleur, die anders is dan eerder werd gedacht. Zo zit dat!

iPhone 16 Pro krijgt nieuwe kleur

Over twee maanden verschijnt de iPhone 16 en er is inmiddels al veel bekend over de telefoon. Vorig jaar maakte Apple voor het eerst Pro-modellen met een titanium behuizing. De titanium randen zien we dit jaar waarschijnlijk ook terug bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max, maar de afwerking wordt wel anders. Zo verschijnt de iPhone 16 Pro (Max) naar verluidt ook in een nieuwe roze kleur.

Bij de iPhone 15 Pro (Max) heb je nu de keuze uit vier kleuren. De telefoon is beschikbaar in naturel titanium, blauw titanium, wit titanium en zwart titanium. Weinig opvallende kleuren dus, maar daar komt bij de volgende iPhone met de roze kleur verandering in. De iPhone 16 Pro (Max) is naast roze ook verkrijgbaar in zwart, wit (ook wel zilver) en grijs (ook wel natural titanium). De blauwe titanium uitvoering zien we dit jaar dus waarschijnlijk niet meer terug.

Niet zoals bij de iPhone 6S

De nieuwe roze kleur bij de iPhone 16 Pro (Max) wordt anders dan voorheen werd gedacht. De iPhone 6S verscheen eerder ook in een roze uitvoering. Apple noemde die kleur rosé goud, een kleur die ook eerder bij de Apple Watch is gebruikt. Het was lang de verwachting dat de iPhone 16 Pro (Max) ook in rosé goud zou verschijnen, maar een nieuw gerucht weerspreekt dit. In plaats daarvan kiest Apple vermoedelijk toch voor roze.

Opvallend is dat Apple opnieuw geen gouden iPhone uitbrengt. Apple’s laatste gouden smartphone was de iPhone 14 Pro, bij de iPhone 15 Pro (Max) zagen we de kleur niet meer terug. Ook bij de iPhone 16 Pro (Max) lijken we het zonder goud te moeten doen. Door de nieuwe geruchten weten we nu dus ook dat er geen rosé gouden iPhone komt, maar de iPhone 16 Pro (Max) echt roze wordt.

Roze iPhone 15.

Subtiele roze kleur

Het is overigens de verwachting dat de iPhone 16 Pro (Max) in een subtiele roze uitvoering verschijnt, en geen felroze behuizing krijgt zoals bij eerdere iPhones. Dat heeft te maken met de titanium randen van de telefoon, waardoor Apple beperkt is in de (felle) kleuren die gekozen kunnen worden. De afwerking van de randen wordt eveneens anders, bij de iPhone 16 Pro (Max) kiest Apple voor een glanzende afwerking.

De randen van de iPhone 15 Pro (Max) hebben juist een geborstelde afwerking. Daarnaast wordt de iPhone 16 Pro (Max) een slag groter, want de toestellen krijgen grotere displays. Dat is niet alles, want de schermranden van de iPhones worden dit jaar nog dunner. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!

Wil je meer weten over de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten