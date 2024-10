iPhone 16 Pro problemen: heb jij er ook last van?

Het lijkt erop dat bezitters van een iPhone 16 Pro flinke problemen hebben met hun toestel. Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand?

iPhone 16 Pro problemen

Op meerdere forums is te lezen dat meerdere iPhone 16 Pro’s problemen hebben. Onder andere op Reddit en zelfs op de Apple Support Community wordt veel geklaagd over de nieuwe iPhone. De problemen bestaan uit het vastlopen en het spontaan herstarten van de iPhone 16 Pro (Max).

Het probleem is al aanwezig sinds de release van de iPhone 16-modellen in september. En er komen steeds meer klachten van getroffen gebruikers bij. De updates van iOS 18.0.1 en iOS 18.1 hebben het probleem niet opgelost.

Het is ook niet bekend wat de precieze oorzaak is. De problemen met de iPhone 16 Pro lijken willekeurig te gebeuren. Het scherm van de iPhone reageert dan erg langzaam en de iPhone herstart zich. Er zijn zelfs meldingen van gebruikers waarbij de iPhone opnieuw startte toen hij in de stand-by modus stond.

Sommige gebruikers met de problemen hebben contact opgenomen met Apple en hebben daarna een vervangende iPhone gekregen. Maar daarmee was het probleem niet opgelost, want de nieuwe iPhones hadden nog steeds dezelfde issues.

Een opvallend detail: vooral bezitters van iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max klagen hierover. Dus het lijkt erop dat alleen de Pro-modellen van de iPhone 16 problemen hebben.

De problemen lijken bij sommige gebruikers ook erg vaak voor te komen. Er zijn verschillende meldingen van iPhone 16 Pro-bezitters die hun toestel zo’n 10 tot 20 keer per dag zien herstarten. In sommige gevallen lijkt het erop dat het opnieuw installeren van de iPhone het probleem oplost, maar dan wel via een nieuwe installatie. Een back-up terugzetten van iCloud lijkt dan weer niet te helpen. Het zou dus kunnen dat het probleem in iCloud zit, maar dat is niet zeker.