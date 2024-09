Het wachten is voorbij! De pre-order van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max is begonnen in Nederland. Zo heb jij de smartphone als eerste in huis!

iPhone 16 Pro (Max) pre-order begonnen: dit zijn de beste deals

De pre-order van de iPhone 16 Pro (Max) begint vandaag (13 september) om 14:00 uur. Ben je van plan om de iPhone 16 Pro (Max) te kopen? Dan is het wel verstandig om je bestelling op tijd te plaatsen.

Het is nooit van tevoren bekend hoeveel voorraad er is en wachttijden voor de nieuwe toestellen kunnen flink oplopen. Dat is in het verleden ook regelmatig gebeurd. Wees er dus snel bij!

Voordat je een bestelling plaatst moet je nog wel kiezen welke iPhone je wilt hebben. Ga je voor de grootste (6,9 inch) iPhone: de iPhone 16 Pro Max? Of vind je dat toch net iets té en kies je de iPhone 16 Pro met zijn 6,3-inch scherm?

Behalve de grootte is er nog een belangrijk verschil tussen beide toestellen. Bij de iPhone 16 Pro Max is de accu flink forser dan die in de iPhone 16 Pro. Ter vergelijking: volgens Apple kun je met één acculading van de iPhone 16 Pro tot 27 uur video’s afspelen. Bij de iPhone 16 Pro Max is dat tot 33 uur.

Bij deze winkels kun je de iPhone 16 Pro (Max) pre-orderen:

iPhone 16 Pro los toestel:

iPhone 16 Pro Max los toestel:

Vind je de iPhone 16 Pro (Max) net wat te duur? Dan is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten. Dan betaal je per maand een vast bedrag per maand.

iPhone 16 Pro met abo:

iPhone 16 Pro Max met abo:

Nadat je van de iPhone 16 Pro (Max) besteld hebt moet je nog wel eventjes geduld hebben. Je krijgt de smartphone een week later binnen. Dat zal dan op vrijdag 20 september zijn.

iPhone 16 Pro (Max)-hoesjes

Bij je toestel mag een hoesje natuurlijk niet ontbreken. Hoewel de iPhone best tegen een stootje kan, is het vaak wel verstandig om een hoesje om je toestel te doen. Voor de beste hoesjes check je onderstaande shops.

iPhone 16 Pro (Max) prijzen

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zitten weer in dezelfde prijsklasse als de iPhone 15 Pro. De iPhone 16 Pro is beschikbaar vanaf 1229 euro, dat is dan met 128 GB opslag. De iPhone 16 Pro Max begint bij 1479 euro met 256 GB opslag.

iPhone 16 Pro: 1229 euro (los toestel of abonnement);

(los toestel of abonnement); iPhone 16 Pro Max: 1479 euro (los toestel of abonnement).