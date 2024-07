‘iPhone 16 Pro kan veel sneller opladen’ (maar daar ga je niet veel van merken)

Je kunt de iPhone 16 Pro straks een stuk sneller opladen. Jammer genoeg ga je daar in de praktijk bijna niets van merken. Dit is waarom.

iPhone 16 Pro kan veel sneller opladen …

Volgens geruchten kunnen de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max straks een stuk sneller opladen. Volgens een bericht op 9To5Mac kan de iPhone 16 Pro dat straks met 20 Watt via MagSafe. Met een kabel kan het nóg sneller: met 40 Watt.

De iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max kunnen allemaal met 27 Watt opladen. Daar moet je dan natuurlijk wel een stroomadapter voor hebben die ondersteuning heeft voor deze snelheden. Heb je die? Dan kun je de iPhone in 30 minuten zo’n vijftig procent opladen. Met MagSafe duurt het natuurlijk wel wat langer.

… maar daar ga je niet veel van merken

De iPhone 16 Pro kan dus dankzij het hogere wattage sneller opladen, maar in de praktijk ga je daar straks niet heel veel van merken. Dat komt omdat de iPhone 16 Pro ook een grotere batterij krijgt dan die in de iPhone 15 te vinden is.

De capaciteit van de iPhone 15-batterij ziet er als volgt uit:

iPhone 15: 3,349 mAh

iPhone 15 Plus: 4.383 mAh

iPhone 15 Pro: 3,274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4,422 mAh

Volgens geruchten is de batterijcapaciteit van de iPhone 16-serie als volgt:

iPhone 16: 3,561 mAh

iPhone 16 Plus: 4,006 mAh

iPhone 16 Pro: 3,355 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4,676 mAh

Je ziet dus dat de batterij bij vrijwel elke iPhone 16 groter is. Opvallend is wel dat de batterij van de iPhone 16 Plus juist een stukje kleiner is dan die in de iPhone 15 Plus. Het is nog even afwachten of je daar iets van gaat merken.

