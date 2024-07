iPhone 16 Pro krijgt nieuw type oled-scherm (met deze verbeteringen)

De iPhone 16 Pro krijgt een nieuw type oled-scherm, dat veel beter wordt dan we nu bij de iPhone 15 zien. Deze verbeteringen kun je verwachten!

Nieuw scherm bij de iPhone 16 Pro

Apple brengt dit jaar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uit, die naar verluidt een compleet nieuw scherm krijgen. Dit worden volgens geruchten de eerste iPhones met het M14 oled-scherm van Samsung. Het bedrijf heeft al eerder M-displays geproduceerd voor high-end telefoons, maar er is nog niet eerder een M14-scherm uitgebracht. De iPhone 16 Pro (Max) is het eerste toestel met dit oled-display.

Het nieuw type oled-scherm brengt verschillende voordelen naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Het nieuwe display gaat naar verluidt veel langer mee, waardoor de kwaliteit van het scherm minder snel verslechterd. Dat is niet alles, want de nieuwe oled-schermen zijn veel feller. Met de iPhone 16 Pro (Max) heb je zo geen problemen meer om het scherm af te lezen in verschillende omstandigheden.

Voordelen van nieuw oled-display

Volgens eerdere geruchten krijgt de iPhone 16 Pro bij SDR beelden een piekhelderheid van 1200 nits. Dat is 20 procent meer dan bij de huidige iPhones, de iPhone 15 moet het doen met 1000 nits. Het is goed mogelijk dat deze verbetering komt door het nieuwe oled-scherm van Samsung. Bij HDR worden geen veranderingen verwacht in de piekhelderheid, die blijft hetzelfde met 1600 nits. In fel zonlicht is die helderheid met 2000 nits nog wat hoger.

Het nieuwe oled-scherm voorkomt dat je de iPhone 16 Pro (Max) niet goed kunt aflezen bij (te) fel licht. Bij HDR-content was de piekhelderheid al enorm hoog, maar bij standaardbeelden heeft Apple de helderheid nu dus ook verbeterd. Het is de verwachting dat deze veranderingen alleen naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max komen. Bij de ‘normale’ iPhone 16 worden geen verbeteringen bij het scherm verwacht.

iPhone 16 Pro (Max) krijgt groter scherm

Apple past bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max voor het eerst in jaren de afmetingen van de displays aan. De iPhone 16 Pro krijgt een oled-scherm van 6,3 inch, bij de iPhone 16 Pro Max wordt dat zelfs 6,9 inch. Hierdoor wordt de iPhone 16 Pro Max de grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus behouden dezelfde afmetingen als de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus.

We moeten nog even wachten op de nieuwe telefoons, want Apple brengt de iPhone 16 pas uit in september. Dan weten we ook zeker welke verbeteringen het nieuwe oled-scherm naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max brengt. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!

Wil je meer weten over de iPhone 16 Pro (Max)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.