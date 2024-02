‘iPhone 16 Pro krijgt twee nieuwe kleuren’ – dit zijn ze

Je moet nog even wachten op de volgende iPhone. Maar we weten nu al wat de nieuwe kleuren van de iPhone 16 Pro gaan worden.

iPhone 16 Pro krijgt nieuwe kleuren

Volgens geruchten is Apple van plan om twee nieuwe kleuren uit te gaan brengen voor de iPhone 16 Pro. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn op dit moment beschikbaar in de kleuren zwart, wit, titanium en blauw.

De geruchten zeggen dat de nieuwe kleuren ‘Titanium Gray’ en ‘Desert Titanium’ gaan worden. Dit is een soort spacegrijs die je onder andere ook bij de iPhone 6 hebt gezien. De andere kleur is een soort goud, vergelijkbaar met dat van de iPhone 14 Pro.

Het is nog niet bekend of de nieuwe kleuren van de iPhone 16 Pro een van de oude tinten gaat vervangen. Of dat Apple er juist voor kiest om de kleuren van de iPhone 15 Pro (Max) en de nieuwe kleuren beschikbaar te stellen.

‘iPhone 16 Pro krijgt ultragroothoeklens met 48 megapixels’

Er komen natuurlijk niet alleen nieuwe kleuren aan voor de iPhone 16 Pro. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 16 Pro ook een ultragroothoeklens met 48 megapixel. Nu is de ultragroothoeklens nog een 12-megapixelcamera, net als de telelens van de iPhone 15.

Andere geruchten voorspellen dat de iPhone 16 het grootste iPhone-scherm ooit gaat krijgen. De iPhone 16 Pro krijgt een scherm van 6,3-inch. De iPhone 16 Pro Max doet er nog een schepje bovenop en gaat naar een scherm van 6,9-inch.

Dit is wanneer je de iPhone 16 Pro (Max) kunt kopen

Het duurt helaas nog wel even voor je de iPhone 16 Pro (Max) kunt kopen, want de telefoon verschijnt pas rond september. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen. Even geduld nog!

