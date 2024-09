De iPhone 16 Pro (Max) is er! En hij is… groter dan ooit! Het is misschien wel een van de grootste veranderingen bij de iPhone. Dit is is alles wat je moet weten over de iPhone 16 Pro (Max)-release!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro (Max): Apple’s beste smartphone is nu nóg groter

Tijdens het ‘It’s Glowtime’-event zijn de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max door Apple aangekondigd. Maar wat is er nieuw bij beide smartphones? En welke functies zijn erbij gekomen? Hier lees je alles over de nieuwe iPhone 16 Pro (Max)!

iPhone 16 Pro (Max) – In het kort

Actieknop

Groter dan ooit

Camera Control-knop

A18 Pro-chip

48 MP ultragroothoekcamera

Software-update: iOS 18

Speciale AI-functie Visual Intelligence

Vier toffe titanium tinten

4K120 video

iPhone 16 Pro (Max): groter dan ooit

Het eerste dat opvalt bij de nieuwe iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max is dat ze een stukje groter zijn geworden. Dit maakt de iPhone 16 Pro Max nu de grootste iPhone ooit.

De iPhone 16 Pro Max is nu 6,9 inch groot (bij de iPhone 15 Pro Max was dit nog 6,7 inch). Ook de iPhone 16 Pro is wat groter geworden. Die is naar 6,3 inch gegaan (dat was eerst 6,1 inch).

Toffe titanium tinten

De iPhone 16 Pro (Max) komt in een aantal verschillende kleuren. De nieuwe desert titanium kleur vervangt de blauwe titanium kleur van de iPhone 15 Pro-serie. De andere kleuren zijn wit titanium, zwart titanium en grijs titanium.

Nieuwe 18 Pro-chip: nóg sneller en zuiniger

De iPhone 16 Pro draait op de A18 Pro-chip. Bij de iPhone 15 Pro introduceerde Apple voor het eerst een Pro-chip, en Apple trekt die lijn door bij de nieuwe toptoestellen van dit jaar. Door de nieuwe chip is het toestel weer een stukje sneller dan de iPhone 15 Pro. Hij is 15-20 procent sneller dan de A17 Pro, en in games is hij twee keer sneller in ray-tracing. Hij verbruikt daarbij een stuk minder stroom (volgens Apple zo’n 20 procent).

iPhone 16 Pro (Max) camera

De camera was al behoorlijk goed bij de iPhone 16 Pro (Max). Maar toch kon de lens wel een update gebruiken. De ultragroothoeklens had tot nu toe altijd een 12-megapixelcamera, maar bij de iPhone 16 Pro (Max) wordt dat nu een 48-megapixelcamera.

Daarnaast kon je al Spatial Video’s maken met je iPhone 15 Pro (Max), maar nu is het ook mogelijk om Spatial Photos te maken. Deze video’s kun je dan in 3D bekijken in de Apple Vision Pro (of andere VR-brillen).

Bij de nieuwe smartphone is dus zowel de hoofdcamera als de ultragroothoeklens voorzien van 48 MP. Zo wordt dit de iPhone met de beste camera ooit!

Ook op videogebied zijn er nieuwe functies te vinden. Zo heeft de iPhone 16 Pro (Max) een nieuwe op 4K-resolutie (120). Hiermee kun je prachtige 4K-video’s maken die je ook in slow-motion kunt afspelen (op 24 fps, 30 fps, 60 fps).

Ook kun je audio in video’s opnemen met Spatial Audio. Je kunt de video dan met ruimtelijke audio afspelen op bijvoorbeeld je AirPods. Ook kun je video’s opnemen waarbij het achtergrondgeluid wordt weggefilterd, net als in een studio.

Camera control: nieuwe knop (om aan te raken)

Bij de iPhone 15 Pro (Max) introduceerde Apple al een nieuwe actieknop, maar daar komt bij de iPhone 16 Pro nóg een knop bij. Dit is de ‘Camera Control’. Deze knop gebruik je om sneller foto’s en video’s te maken. Het is een aanraakgevoelige knop, dus hij weet of je de knop zachtjes indrukt, hard indrukt of erover veegt.

Ook leuk is dat je met de knop informatie kan opvragen (Apple noemt het Visual Intelligence). Je richt je camera op een hond, restaurant of wat dan ook en met een tik op de knop geeft je iPhone meer informatie over het onderwerp.

iOS 18: Apple’s nieuwste besturingssysteem

Bij de release van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max wordt ook de nieuwste versie van het besturingssysteem uitgebracht. In iOS 18 zitten behoorlijk wat vernieuwingen. Dankzij de introductie van Apple Intelligence zelfs is het misschien wel de grootste iPhone-update ooit. Veel van de apps worden uitgebreid met nieuwe functies.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Enkele nieuwe functies die je gaat krijgen met iOS 18 zijn:

Integratie van AI in Berichten , waarmee automatische antwoorden kunnen worden gegeven;

, waarmee automatische antwoorden kunnen worden gegeven; Nieuwe AI-features in Apple Music om afspeellijsten samen te stellen;

om afspeellijsten samen te stellen; Apps als Keynote en Pages worden ook uitgebreid met AI;

worden ook uitgebreid met AI; Foto’s makkelijker bewerken met het gebruik van AI;

makkelijker bewerken met het gebruik van AI; Siri heeft integratie met ChatGPT ;

heeft integratie met ; Telefoongesprekken kunnen getranscribeerd worden;

kunnen getranscribeerd worden; Notities heeft ondersteuning voor opnames en transcripten;

heeft ondersteuning voor opnames en transcripten; Afbeeldingen creëren in Notities met AI;

creëren in Notities met AI; Release iOS 18: 16 september.

Wil je meer weten over iOS 18? Bekijk dan onze iOS 18-overzichtspagina!

iPhone 16 Pro (Max) prijzen

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zitten weer in dezelfde prijsklasse als de iPhone 15 Pro. De iPhone 16 Pro is beschikbaar vanaf 999 dollar, met 128 GB opslag. De iPhone 16 Pro Max begint bij 1479 dollar met 256 GB opslag. Hij is vanaf vrijdag 13 september te bestellen en dan krijg je hem 20 september binnen.

Psst.. we geven de gloednieuwe iPhone 16 weg! Wie weet heb jij hem als één van de allereersten op zak. Doe je ook mee? Alle informatie lees je in dit artikel.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.